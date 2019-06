Cum a schimbat Papa Francisc biserica catolică. "Religiile vor pace, alţii vor război"

Papa Francisc a revoluţionat modul de interacţiune cu credincioşii şi abordarea unor probleme sensibile, de la abuzurile clericilor împotriva copiilor până la problema homosexualităţii. Ceea ce a dus la schimbări chiar în interiorul bisericii catolice.

La 83 de ani şi la 6 ani de pontificat, papa Francisc este unul dintre cei mai puternici şi influenţi oameni de pe planetă. Încă de la apariţia sa în balconul Vaticanului, în seara alegerilor, semnalul ca biserica a ar trebui să se schimbe a fost clar.

Noul Papă renunţa la ţinutele fastuoase , la crucea de aur în favoarea uneia de fier iar numele de Francisc amintea de Sfântul care şi-a pus viaţa în slujba săracilor. Pentru Biserica Catolică începea o nouă eră, una în care biserica trebuie să fie mai implicată în viaţa celor năpăstuiţi.

În călătoriile sale se opreşte de multe ori în faţa oamenilor cu probleme, le vorbeşte şi îi încurajează. Gesturile şi cuvintele sale şochează şi impresionează în egală măsură. "Cred că biserica trebuie să îşi ceară scuze faţă de cei pe care i-a ofensat, faţă de săraci, de femei şi copii abuzaţi" este una dintre marturisile papei.

Subiecte şi probleme tabu au fost puse în discuţie în încercarea papei de a aduce biserica în ton cu vremurile de azi iar mandatul său este caracterizat de o abordare mai tolernata. Spre exemplu, a extins pe termen nedefinit, pentru toţi preoţii catolici, puterea de a ierta avorturile. Dreptul era rezervat doar epicopilor şi duhovnicilor. Cât despre persoanele gay, "Dacă cineva este homosexual şi îl caută pe Dumnezeu cu sufletul curat, cine sunt eu să îl judec?" , a spus Papa.

Totul pleacă de la credinţa că "nu există păcat pe care mila Domnului să nu-l curețe, când vede o inimă a păcătosului, ce caută să se împace cu Dumnezeu", spune papa, pentru care confesionalul nu este o sală de tortură ci locul în care primim compasiune.

La Vatican a înfiinţat o comisie specială pentru protejarea minorilor în biserică, după scandalurile în care preoţi catolici au fost acuzaţi de pedofilie. A organizat şi un summit pe această temă, cu înalte feţe bisericeşti din 130 de ţări. Papa le-a cerut să ofere susținere victimelor, și să ancheteze temeinic, toate acuzațiile, convins că preoţii care molestează copii îl trădează pe Dumnezeu.

"În fața plăgii abuzurilor sexuale comise de clerici cărora le-au căzut victimă minori, m-am gândit să mă consult cu voi - patriarhi, cardinali, arhiepiscopi și episcopi - fiindcă toți trebuie să ascultăm Duhul Sfânt și plânsetul tinerilor care vor justiție."

Întâlnirea istorică între Papă şi Patriarhul Rusiei

Pentru prima dată după mai bine de o mie de ani, un papă şi un patriarh rus s-au întâlnit acum 3 ani. Întâlnirea cu patriarhul Kiril are o importanţă colosală şi e primul pas pentru vindecarea rupturii vechi de un mileniu dintre ramura occidentală şi cea estică a creştinismului.

"Am vorbit ca între fraţi. Avem acelaşi botez, suntem doi episcopi. Am vorbit despre bisericile noastre. Am căzut de acord că aceasta este calea cea bună către unitatea creştinilor", a declarat papa după întâlnire.

Cu toate că a intrat în cel de al 9 lea deceniu de viaţă, papa îşi găseşte energia să alerge dintr-o parte în alta a pământului în încercarea de a-i împaca pe oameni şi de a aduce pacea.

În faţa a trei lideri sudanezi a ingenuchiat şi le-a sărutat picioarele pentru a-i convinge să facă pace, să nu mai moară oameni. După vizitele în Cuba şi Statele unite a reuşit să dezgheţe relaţiile dintre cele două ţări. Încă de la înscăunare suvernaul pontif a vorbit despre cel de al 3 lea război mondial care este în desfăşurare şi se duce pe bucăţi şi capitole, spune papa.

"Să fie clar! Atunci când vorbesc despre război, vorbesc despre un război real. Este un război al intereselor, unul pentru bani, pentru resursele naturale şi pentru a controla oamenii. Oricine crede că vorbesc despre un război al religiilor, nu este adevărat. Religiile vor pace, sunt alţii care vor război."

Papa a intervenit şi problema migranţilor şi vorbeşte despre drama acestui secol: "globalizarea indiferenţei".

I-a vizitat în insula Lesbos unde a făcut apel la întreaga lume pentru a-i ajuta pe aceşti oameni şi a înţelege că ridicarea zidurilor nu este o soluţie ci construirea unor punţi cu inteligenţă.

"Nu vă pierdeţi speranţa! Cel mai mare dar pe care ni-l putem oferi unii altora este iubirea, milă, ascultarea celuilalt... Fie ca toţi fraţii şi surorile noastre de pe continent să vă vină în ajutor, în spiritul fraternităţii, solidarităţii şi respectului demnităţii umane", le-a transmis Papa refugiaţilor.

Mesajul Papei Francisc pentru tineri

Tinerii şi problemele lor sunt o temă de suflet pentru papa Francisc care le-a cerut în repetate rânduri preoţilor să fie înţelegători şi să vină cu un mesaj modern în faţa noii generaţii.

„Dragi tineri, stă în puterea voastră să nu tăceţi.Chiar dacă alţii o fac, noi, generaţiile mai vârstnice şi liderii politici, adesea corupţi, păstrează tăcerea, dacă întreaga lume tace şi îşi pierde bucuria, eu vă întreb :"Veţi striga?"

Cât despre biserică, în viziunea Sfântului părinte, aceasta trebuie să fie "ca un spital de campanie după o bătălie. N-are rost să-l întrebi pe un grav bolnav dacă are colesterol sau glicemia prea mare. Trebuie să îi ingrejesti rănile. Iar apoi te poţi ocupa de restul" spune papa Francisc. Toate aceste gesturi, declaraţii şi abordări i-au crescut popularitatea şi i-a apropiat pe oameni de Dumnezeu şi au dus biserica catolică într-o nouă etapa: a dialogului şi toleranţei.