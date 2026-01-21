Conform Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), lucrătorii Postului de Poliţie Mihai Bravu, județul Tulcea, au fost sesizaţi, în seara zilei de 18 ianuarie, printr-un apel la 112, că o femeie ar fi fost înşelată prin metoda "accidentul".

"În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au identificat o femeie, de 76 de ani, care a relatat faptul că ar fi fost contactată telefonic de către un presupus cadru medical, care i-ar fi comunicat faptul că în urma producerii unui accident rutier, nepotul acesteia s-ar afla în stare gravă de sănătate, fapt pentru care era necesară plata serviciilor medicale. La scurt timp, la domiciliul femeii s-ar fi deplasat două persoane necunoscute, ce s-ar fi prezentat ca fiind reprezentanţi ai unei instituţii medicale şi i-ar fi solicitat femeii să le înmâneze toţi banii pe care aceasta îi deţinea în casă, aceasta înmânându-le suma de 38.000 de lei. După ce persoanele au plecat de la faţa locului, reclamanta şi-a apelat nepotul care i-a spus că acesta nu a suferit niciun accident", reiese din comunicatul transmis de IGPR.

Poliţiştii au reuşit, în aceeaşi zi, să depisteze în oraşul tulcean Isaccea autoturismul în care se aflau cele două persoane, respectiv un bărbat de 33 de ani şi o femeie de 21 ani.

Anchetatorii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, prejudiciul de 38.000 de lei fiind recuperat în totalitate.

Totodată, faţă de femeia de 21 de ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.

Pentru prevenirea unor înşelăciuni prin metoda "accidentul", poliţiştii le recomandă cetăţenilor, în special vârstnicilor: "să nu ofere niciodată bani unor persoane necunoscute care pretind că sunt reprezentanţi ai unor instituţii; să verifice întotdeauna informaţiile primite prin apelarea directă a rudelor presupus implicate; să rămână sceptici faţă de apelurile telefonice prin care li se solicită urgent bani, sub diverse pretexte, cum ar fi: accidente, intervenţii chirurgicale sau tratamente scumpe; să oprească conversaţia şi să sune imediat la 112 pentru a sesiza orice tentativă de înşelăciune".

