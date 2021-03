Cum a reușit un clujean să își salveze soția de la moarte. „Am avut o putere în mine atunci”

Un bărbat de 60 de ani din Cluj a reușit să își salveze soția de la moarte, după ce femeia a intrat în stop cardio-respirator, prin efectuarea manevrelor de prim ajutor, potrivit Monitorul de Cluj.

Femeia a început să se simtă slăbită în momentul în care s-a întors acasă de la piață. „În ziua aceea am fost plecată la piață și am ajuns acasă seara. De atunci am simțit că nu sunt bine. Îmi amintesc că m-am pus în pat și le-am zis fiicei mele și soțului că nu mă simt bine”, a povesit ea.

Soțul său a acționat prompt. Când a văzut că starea de sănătate a soției se agravează a rugat-o pe fiică să sune la urgențe, timp în care el a început să acorde primul ajutor, deși nu are pregătire medicală.

„Eram în panică și nu am realizat. Eu nu știam să îi acord primul ajutor, să îi fac resuscitare. A fost un moment tragic, dar nu m-am lăsat. Asta e important. De obicei sunt mai milos, dar am avut o putere în mine atunci. Mi-am spus în gând că trebuie neapărat să o salvez. Ea nu mai știe nimic”, a spus clujeanul.

„S-a pus pe pat și când am venit de la bucătărie, unde i-am făcut ceai, și-a dat capul într-o parte. Atunci am realizat. Eram cu fiica și i-am spus să sune repede la 112 că e o problemă cu maică-sa. Fiica a sunat repede. Soția și-a încrestat foarte tare dinții, nu am putut să-i desfac. Am luat-o în brațe și m-am gândit să nu o pun pe pat din cauza arcurilor și nu pot să-i fac bine respirație. Am întins-o pe covor, era moartă. Nu mai arăta niciun semn. Am început să îi fac masaj cardiac, am pus mâinile pe piept și i-am zis fiicei mele să sune iar la 112. I-am pus mâinile pe piept și am apăsat-o des și foarte tare. Mi-a fost frică să nu îi rup ceva. După un minut a început să facă un geamăt. I-am spus fiicei «cred că e salvată»”, a povestit bărbatul.

În momentul în care au ajuns medicii de la SMURD, bărbatul îi făcea în continuare masaj cardiac. „I-au pus un tub de oxigen, după care o mască ce avea un balon cu care au făcut ventilație. Au dat două șocuri electrice. Au avut o ventuză pe care i-au pus-o pe piept”, a mai spus bărbatul.

Cazul a fost relatat pe Facebook de medicul rezident Paul Oargă, care i-a luat și un interviu clujeanului erou.

„Domnul Flore e un om departe de a fi simplu. E un om care a început manevrele de resuscitare atunci când inima soției sale s-a oprit. Și-a dat seama că inima s-a oprit și a început manevrele de prim ajutor”, a scris medicul.

Șansele de supraviețuire ale unei persoane care a intrat în stop cardiorespirator scad cu 10-12% la fiecare minut. Însă șansele victimei cresc cu 3-4% dacă persoanele din jur îi acordă primul ajutor, potrivit medicului.

„Ceea ce ați făcut dumneavoastră sunt aproape convins că i-ați salvat viața”, a fost concluzia doctorului Paul Ogarcă.