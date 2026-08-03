Declarația a venit după ce un reporter l-a întrebat dacă a luat măsuri pentru reducerea consumului în orele de vârf, în urma apelului făcut către populație.

„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 10:00-11:00, și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, și sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine.”, a declarat premierul demis.

Apelul lui Ilie Bolojan pentru reducerea consumului de energie

Premierul demis Ilie Bolojan a cerut, luni, românilor, companiilor și autorităților publice să reducă voluntar consumul de energie, din cauza crizei energetice care afectează România în special în perioada ”orelor de seară”.

România se află în stare de alertă energetică, după ce autoritățile au anunțat că producția de energie electrică este afectată de scăderea debitului Dunării și de oprirea unuia dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Autoritățile au explicat că măsura a fost necesară din cauza secetei severe, care a redus considerabil debitele râurilor și, în special, ale Dunării. În aceste condiții, producția de energie hidro este afectată, iar funcționarea Sistemului Energetic Național devine mai dificilă în perioadele cu un consum ridicat.

Bolojan a anunțat că, deja, ”două companii importante”, ”mari consumatori”, Dacia și Ford, ”sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați”.

„Am făcut tot ce a fost posibil să ne asigurăm că importurile în România în această perioadă le putem derula din toate sursele posibile și fac un apel încă o dată către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul”, a declarat Ilie Bolojan.