El este suspectat că a intrat în posesia datelor bancare ale mai multor persoane, cărora le-a trimis un link ce părea a fi din partea unei firme de curierat. Odată ce a avut acces la conturi, el a a scos în mod fraudulos din acestea aproape 170.000 de lei.

”În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 24.12.2025 - 15.02.2026, a utilizat, fără drept, datele cardurilor bancare ataşate unor conturi bancare deschise la diferite instituţii bancare pe numele persoanelor vătămate şi a efectuat mai multe operaţiuni financiare frauduloase, în valoare totală de 168.498,23 lei, împrejurare în care a accesat în mod ilegal sistemul informatic al societăţilor bancare care găzduiesc conturile bancare ale persoanelor vătămate”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest dosar.

Procurorii au stabilit, pe parcursul anchetei, că inculpatul a reuşit să intre în posesia datelor bancare ale victimelor sale după ce le-a transmis acestora, prin telefon, mesaje de tip SMS care conţineau un link ce părea a proveni din partea unei firme de curierat.

Aparent, firma de transport colete solicita completarea unei adrese de livrare, precum şi a datelor cardului bancar, iar cei care au dat curs solicitării au constatat, ulterior, că le-au fost retraşi banii din conturi.

Marţi, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 133 de acte de acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, infracţiune pentru care procurorii au reţinut 133 acte materiale, dintre care cinci în forma tentativei.