Trei bărbați au murit vineri, după ce s-au electrocutat în timp ce efectuau lucrări de reparații lao cabană din Munții Apuseni

Două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și două ambulanțe au ajuns la fața locului, în satul Valea Verde din județul Alba, și au făcut eforturi să-i resusciteze pe cei trei bărbați.

Pentru că zona este greu accesibilă, cu drum de pământ, în ajutorul lor a fost trimis și un elicopter SMURD.

Potrivit primelor informații, muncitorii reparau o cabană. Ar fi atins cu schela firele de înaltă tensiune și din acest motiv s-ar fi electrocutat.