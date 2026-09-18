„Venim în sprijinul cultivatorilor de porumb și floarea-soarelui, culturi care au fost grav afectate anul trecut de seceta pedologică. Sprijinul financiar pentru suprafețele care au fost afectate în proporție de 100% în 2025 este de până la 333 de lei/hectar, echivalentul a 63 de euro, și se reduce treptat în funcție de gradul de afectare. Deși această sumă este sub cea solicitată inițial de Ministerul Agriculturii, ea reprezintă totuși o dublare, din bugetul de stat, a ajutorului de urgență acordat de Uniunea Europeană, iar prin adoptarea hotărârii de Guvern de astăzi asigurăm efectuarea plăților cel târziu până la sfârșitul anului”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, citat în comunicat, citează Agerpres.

Resursele financiare necesare implementării schemei se ridică la 155,361 milioane de lei, echivalentul a 29,6 milioane de euro, și sunt asigurate în proporții egale din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Jumătate din fonduri vin din bani europeni

Finanțarea europeană nerambursabilă reprezintă 50%, respectiv 77,68 milioane de lei (echivalentul a 14,8 milioane de euro), prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). De asemenea, contribuția de la bugetul de stat reprezintă 50%, respectiv 77,68 milioane de lei, alocați prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2026, se arată în comunicat.

Fondurile se acordă pentru suprafețele agricole care au fost afectate de seceta pedologică în procente cuprinse între minimum 30% și maximum 100% inclusiv, atestate prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Plățile vor fi făcute prin APIA

Plățile vor fi procesate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat, termenul-limită pentru efectuarea acestora fiind 31 decembrie 2026.