Actorul Jeremy Renner este acuzat de hărțuire sexuală. Femeia spune că s-a lăsat totuși sedusă de starul american

Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală.

Într-o serie de postări pe Instagram, cineasta în vârstă de 37 de ani spune că actorul, vedeta din saga "Avengers", ar fi contactat-o în iunie pentru a-i trimite „o serie de imagini pornografice nesolicitate cu el însuşi prin mesaje private şi WhatsApp”.

În ciuda acestui incident, Yi Zhou afirmă că a fost sedusă de Jeremy Renner, care i-ar fi arătat o afecţiune atât de puternică încât a crezut în „puterea iubirii”. Însă, ea asigură că şi-a pierdut rapid iluziile.

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice Daily Mail, regizoarea mărturiseşte că „s-a temut pentru viaţa” ei în timpul unei întâlniri la domiciliul lui Jeremy Renner, în luna august, când actorul, aflat în stare de ebrietate, s-a comportat violent faţă de ea.

„A băut o sticlă de vin singur şi s-a enervat, ţipând timp de două ore”, a explicat regizoarea pentru Daily Mail. „A trebuit să le spun colegilor mei, părinţilor şi colegilor mei unde mă aflu, pentru ca, în cazul în care mi s-ar fi întâmplat ceva, să ştie unde sunt”.

„A trebuit să mă închid într-o cameră pentru a fi în siguranţă, rugându-mă să nu intre în cameră noaptea, pentru că era foarte furios. Nu am scos un cuvânt, eram atât de speriată pentru viaţa mea”, a adăugat ea.

Jeremy Renner a negat acuzaţiile de hărţuire aduse împotriva lui de către regizoarea Yi Zhou, care susţine că actorul i-a trimis „fotografii personale şi intime cu el însuşi” şi a avut un comportament tulburător într-o ocazie, care a determinat-o să se închidă într-o cameră.

„Acuzaţiile aduse sunt total inexacte şi neadevărate”, a declarat un reprezentant al lui Renner pentru Variety.

Yi Zhou și Jeremy Renner au colaborat la mai multe proiecte

„Această experienţă arată cu adevărat latura întunecată a Hollywoodului şi campania de denigrare menită să descurajeze femeile şi regizoarele asiatice, precum şi femeile în general”, a scris Zhou într-o postare. „Sunt îngrozită, dar mă bucur să citesc şi multe mesaje de sprijin din partea prietenilor şi a mass-media, care vor continua să dezvăluie abuzurile domestice, abuzurile asupra femeilor şi atacurile pornografice nedorite şi nesolicitate împotriva tinerelor femei nevinovate”.

Înainte de acuzaţiile sale, Yi Zhou şi Jeremy Renner au colaborat la mai multe proiecte. Regizoarea a realizat documentarul "Chronicles of Disney", dedicat istoriei studiourilor, în care actorul a fost intervievat.

Jeremy Renner şi-a împrumutat vocea unui personaj din filmul de animaţie "Stardust Future: Stars and Scars", regizat de Yi Zhou, prezentat ca primul lungmetraj creat în întregime de o inteligenţă artificială. Potrivit Variety, acest film urmează să fie lansat în noiembrie pentru a fi eligibil la Oscaruri.

Actorul, cunoscut pentru rolul lui Falcon din saga Marvel, fusese deja acuzat de violenţă domestică de către fosta sa soţie, Sonni Pacheco. Cuplul a fost căsătorit zece luni înainte ca modelul canadian să ceară divorţul în 2015. Ea a declarat că actorul a ameninţat-o că o va ucide. De asemenea, el ar fi folosit o armă pentru a trage în aer, în casa lor, în timp ce fiica lor, Ava, născută în 2013, era prezentă şi dormea.

