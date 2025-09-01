CSM reclamă atacuri și instigări împotriva magistraților și familiilor lor: „Fenomen de o gravitate excepțională”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că manifestările agresive au loc online, dar și în sălile de judecată.

CSM continuă să reclame „campania de defăimare a magistraţilor iniţiată şi întreţinută de luări de poziţie repetate din zona factorului politic şi promovate intens în mass-media”, susţinând că aceasta are rolul de a „distrage atenţia de la problemele economice şi sociale cu care se confruntă societatea”.

„ În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat şi a generat consecinţe greu de imaginat într-un stat de drept. Reţelele sociale abundă în luări de poziţie de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor, în sensul instigării directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecţie care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, a transmis CSM.

Magistrații acuză că sunt amenințați

Oficialii CSM susțin că instanţele de judecată şi parchetele au semnalat „numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepţională care tinde să se extindă, fiind fără precedent şi ameninţând integritatea fizică şi psihică a magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora”.

În acest context, CSM precizează că va reclama toate atacurile la adresa procurorilor, judecătorilor sau a membrilor familiilor acestora.

„Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanţe şi parchete, precum şi cu privire la cele identificate în mediul online, asigurând corpul magistraţilor că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecţia judecătorilor şi procurorilor”, se mai arată în documentul citat.

Magistraţii lansează un nou apel către „vectorii de comunicare publică atât din mediul politic, cât şi din afara acestuia”, cerându-le „să manifeste responsabilitate în discursurile şi mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiţie nu ar mai exista”.

Judecătorii și-au suspendat activitatea în semn de protest față de noua lege a pensiilor

Comunicatul CSM vine după ce săptămâna trecută forurile de conducere ale unor tribunale şi judecătorii din toată ţara au decis să se alăture protestului declanşat de curţile de apel, pe fondul nemulţumirilor privind pensiile magistraţilor.

„În cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfăşurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele şi judecătoriile din întreaga ţară au hotărât că se impune adoptarea aceloraşi măsuri stabilite de cele 16 curţi de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, transmitea CSM.

„Pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menţionat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanţelor să se desfăşoare potrivit celor stabilite prin hotărârile adunărilor generale”, precizează CSM.

Tribunalul Vâlcea a fost una dintre primele instanţe de rang inferior care au anunţat măsuri de protest solicitând retragerea proiectului privind reforma pensiilor în magistratură.

