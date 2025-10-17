Cruzime inumană în Arad. Doi braconieri vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau, apoi le călcau
Scene de o cruzime incredibilă, în județul Arad. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau și apoi treceau cu roțile peste ele.
Unul dintre indivizi, în vârstă de 35 de ani, a fost prins, iar în portbagajul ATV-ului său a fost găsită o căprioară grav rănită, care a murit la scurt timp.
Celălalt a reușit să fugă. La doar câțiva metri, într-un tufiș, a fost descoperită o altă căprioară rănită.
Un braconier a fost reținut, celălalt este căutat
Polițiștii au ridicat probe și au deschis un dosar penal pentru braconaj și cruzime împotriva animalelor.
Bărbatul prins a fost reținut pentru 24 de ore, ATV-ul a fost confiscat, iar colegul său este căutat acum de autorități.
Sursa: Pro TV
Etichete: arad, caprioara, atv, braconieri,
Dată publicare:
17-10-2025 07:57