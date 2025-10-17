Cruzime inumană în Arad. Doi braconieri vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau, apoi le călcau

17-10-2025 | 08:27
Scene de o cruzime incredibilă, în județul Arad. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau și apoi treceau cu roțile peste ele.  

autor
Adrian Crăciunoiu

Unul dintre indivizi, în vârstă de 35 de ani, a fost prins, iar în portbagajul ATV-ului său a fost găsită o căprioară grav rănită, care a murit la scurt timp.

Celălalt a reușit să fugă. La doar câțiva metri, într-un tufiș, a fost descoperită o altă căprioară rănită.

Un braconier a fost reținut, celălalt este căutat

Polițiștii au ridicat probe și au deschis un dosar penal pentru braconaj și cruzime împotriva animalelor.

Bărbatul prins a fost reținut pentru 24 de ore, ATV-ul a fost confiscat, iar colegul său este căutat acum de autorități.

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, caprioara, atv, braconieri,

Dată publicare: 17-10-2025 07:57

Comisarii Gărzii de Mediu din Mureș au găsit mai multe păsări cântătoare, protejate de lege, capturate în colivii amplasate de braconieri la marginea pădurilor.

