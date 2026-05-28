Între timp, armata americană a doborât patru drone iraniene și a lovit o bază terestră din sudul Iranului, provocând represalii din partea Teheranului. Gardienii Revoluției au ripostat cu rachete către o bază americană din Kuweit, dar acestea au fost interceptate.

La ședința de cabinet, Trump a negat că a ajuns la o înțelegere preliminară cu Teheranul, cum tocmai anunțase televiziunea iraniană.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Iranul negociază pe niște ruine. Dar vom vedea ce se întâmplă. Poate va trebui să reluăm atacurile și să ducem lucrurile până la capăt. Poate că nu”.

Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA: „Fie ne asigurăm, prin eforturile negociatorilor dumneavoastră, că (n.r. iranienii) nu vor avea arma nucleară, fie lăsăm Departamentul de Război să termine treaba. Suntem pregătiți pentru asta”.

Donald Trump: „Avem oameni formidabili, iar secretarul de război Pete Hegseth, plasat aici, în centru, iubește războiul. Nu-mi place asta, dar e om bun”.

Deocamdată, continuă negocierile, iar Donald Trump nu este dispus la prea multe concesii.

Donald Trump: „Pot spune că putem încheia un acord bun chiar acum, dar poate nu unul excelent, iar dacă nu este un acord excelent, nu îl vom încheia”.

Liderul de la Casa Albă insistă că nu resimte presiune politică pe plan intern, deși alegerile pentru Congres se apropie.

Donald Trump: „Nu cred că (n.r. iranienii) au de ales. Întregul lor sistem economic s-a prăbușit. Au crezut că pot rezista mai mult decât mine, că mă vor ține în șah. Pe mine nu mă interesează alegerile de la mijloc de mandat”.

Condițiile în care iranienii și americanii ar fi ajuns la un acord

Televiziunea iraniană de stat a prezentat un acord neoficial cu Statele Unite. Conform documentului, americanii ar urma să ridice blocada și să-și retragă forțele din regiune, în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz. De asemenea, americanii ar ridica sancțiunile și ar dezgheța o parte dintre fondurile iraniene blocate în Qatar.

Donald Trump: „Nu, nu discutăm despre relaxarea sancțiunilor sau despre dezghețarea unor fonduri iraniene. Când se vor comporta cum trebuie și vor face ce e corect, le vom da banii înapoi”.

Reporter: „Ați accepta ca Rusia sau China să preia stocul lor de uraniu puternic îmbogățit din Iran?”

Donald Trump: „Nu, nu mi-ar conveni, chiar deloc”.

Reporter: „Iranul vrea să controleze strâmtoarea Ormuz, ați accepta un acord pe termen scurt care ar permite Iranului și Omanului să controleze strâmtoarea?”

Donald Trump: „Strâmtoarea trebuie să fie deschisă pentru toată lumea. Noi o vom supraveghea. O vom monitoriza, dar nimeni nu o va controla. Omanul se va comporta ca toți ceilalți. Iar dacă va fi nevoie, o să-i distrugem. Ei înțeleg asta”.

Nu e clar dacă președintele american chiar a vrut să spună că ar pulveriza sultanatul Oman, un aliat al Statelor Unite, ori se referea, de fapt, la Iran. Pe de altă parte, Trump a sugerat că ar putea refuza să semneze un acord de pace cu Teheranul, dacă alte state din Orientul Mijlociu nu se vor alătura Acordurilor Abraham, care normalizează relațiile cu Israelul. Trump a nominalizat Arabia Saudită, Qatarul și Kuweitul.

Donald Trump: „Mi-aș dori ca ei să se alăture Acordurilor Abraham. Ar fi un moment istoric dacă ar face acest lucru și, sincer, cred că ne datorează acest lucru. Nu sunt sigur că ar trebui să încheiem înțelegerea cu Iranul dacă nu sunt semnate și Acordurile”.