Autoritățile au extins alerta portocalie pentru 17 departamente, inclusiv Paris și suburbiile sale. Guvernul francez discută despre un „plan de reziliență" care să abordeze starea apelor subterane, primirea publicului în instituții și riscurile incendiilor de pădure.

În Franța, miercuri a fost depășit pragul simbolic de 1.000 de recorduri de temperatură pentru luna mai. La Paris, cele 33 de grade Celsius din mijlocul zilei i-au copleșit pe turiști.

Turist: „Suntem în vacanță și trebuie să respectăm programul, orice ar fi. Căldura nu contează, deși e, într-adevăr, sufocant.”

Turist: „Un pahar cu șampanie reprezintă o manieră numai bună de a face față căldurii. În plus, noi suntem din Los Angeles, așa că suntem obișnuiți cu asemenea temperaturi.”

La Turnul Eiffel s-au luat măsuri pentru canicula timpurie.

Alice Beunardeau, reprezentanta companiei care operează Turnul Eiffel: „Anul acesta, am început mai devreme instalarea unor sisteme de pulverizare a apei, în zona de acces și în spațiile de așteptare, astfel încât să putem oferi vizitatorilor aer mai răcoros și mai proaspăt. De asemenea, toate posturile de lucru și cabinele de lift au fost dotate cu aer condiționat, încă de la începutul anului.”

Turiștii suportă greu canicula

Franța se află, potrivit meteorologilor, sub o așa-numită „cupolă de căldură” - fenomen care a adus temperaturi cu zece grade, în medie, peste valorile normale ale acestei perioade.

Cum tentația scăldatului în râuri este mare, poliția călare a patrulat pe malurile Senei. Zilele acestea, mai mulți adolescenți au pierit înecați.

Patrick, membru al Clubului Nautic Haute Seine: „Oamenii nu înțeleg cât de periculos poate fi să înoți în Sena, în special din cauza curenților, dar și din cauza șlepurilor care trec, creează deplasări puternice ale apei și îi pot trage sub apă pe înotători.”

Și la Roma, turiștii străini au înfruntat temperaturi greu de suportat.

Barbie Latza Nadeau, corespondent CNN: „Foarte mulți turiști și-au adaptat planurile de vacanță tocmai pentru a evita dogoarea verii și au ales să vină în Italia, Spania ori Grecia în luna mai. Și acum s-au trezit că se confruntă cu această vreme. Este însă prea devreme pentru ca măsuri de protecție în caz de caniculă să fie puse în aplicare. De multe ori se instalează structuri pentru umbră sau se oferă apă gratuită. Nu a fost însă pregătit nimic, pentru că vara nu a început oficial în Italia.”

Schimbările climatice accelerează încălzirea

Startul dogoritor al sezonului intensifică îngrijorarea cu privire la impactul schimbărilor climatice.

Melissa Seabrook, climatolog: „Zona Arctică se încălzește de 3,5 ori mai rapid decât restul planetei. Pe măsură ce gheața se topește, pierdem acel efect de oglindă care făcea ca zăpada și gheața să reflecte radiația solară înapoi în spațiu. Prin topirea ghețarilor, tot mai multă radiație solară este absorbită de Pământ, deci temperaturile cresc accelerat. Și, evident, cu cât cresc temperaturile, cu atât se topește gheața mai rapid. Vorbim de fenomenul „amplificării arctice”.”

Specialiștii se așteaptă ca, în următorii cinci ani, temperaturile să depășească mediile în toată lumea și cu precădere în emisfera nordică.