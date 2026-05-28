Economiștii semnalează o posibilă migrare în economia neagră, nefiscalizată.

Pentru că nu vor să renunțe complet la serviciile de înfrumusețare, multe femei au găsit soluții mai accesibile. Se vopsesc singure sau cu ajutorul unei prietene, iar pentru manichiură merg la specialiști acasă, nu la salon.

Fată: „La cineva acasă pentru unghii. Părul acasă eu, make-up tot eu."

Femeie: „Pentru unghii, dacă ar fi să merg, ar fi încă 200 plus, nu îmi permit să merg în fiecare lună. Până în 100 de euro clar se economisește acasă."

Potrivit Institutului Național de Statistică, serviciile de coafură și înfrumusețare au scăzut în primele trei luni ale acestui an cu peste 18%. Iar scăderile se văd și în alte servicii. De pildă, spălarea și curățarea hainelor au scăzut cu aproape 8% fata de aceeași perioada anul trecut.

Și într-o spălătorie self-service din Cluj, numărul clienților a scăzut vizibil în ultima perioadă.

Cristian Pânzariu, reprezentant spălătorie: „Am constatat o scădere de aproximativ 10-15 % din încasările noastre și din fluxul de clienți față de anul trecut. Clienții noștri mai mult încearcă să spele acasă".

Economiștii spun că scăderea din statisticile oficiale nu înseamnă neapărat că românii renunță la aceste servicii, ci că o parte dintre ele migrează spre economia la negru. Multe servicii de înfrumusețare se fac la domiciliu sau chiar în saloane, dar fără ca toate încasările să fie fiscalizate, mai ales în cazul plăților cash. Specialiștii spun că fenomenul apare mai ales în perioadele de presiune fiscală și costuri ridicate.

Flavius Rovinaru, economist: „Înseamnă că nu mai vrem să avem această relație fiscală cu statul, plecăm de la premisa că și eu ca și consumator am de câștigat pentru că primesc un preț mai mic. Iar cel care îmi oferă serviciul are de câștigat tocmai pentru că nu mai plătește acele taxe și impozite."

Și reprezentanții acestui salon de înfrumusețare spun că se lovesc tot mai mult de concurența neloială de pe piață.

Radu Grindean, trainer și reprezentant al unui salon de înfrumusețare: „Apare deja o tendință pe piață ca unii să compenseze creșterea taxelor TVA ului prin fiscalizare mai puțînă sau chiar lucrat acasă fără autorizație, fără taxe plătite, care nu fiscalizează"

Datele statistice arată scăderi și pentru domeniul ospitalității și al jocurilor de noroc.