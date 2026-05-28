Federația Română de Fotbal și Primăria Capitalei au depus candidatura pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională.

Corespondent Știrile PRO TV: Arena Națională ar putea redeveni, peste doi ani, gazda uneia dintre cele mai importante finale din fotbalul european. Federația Română de Fotbal a depus oficial dosarul de candidatură pentru finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029.

Iar pentru asta vor fi investiți aproximativ 600 de mii de euro pentru modernizarea stadionului. Videocubul, care este stricat de mai mult timp, urmează să fie înlocuit anul viitor, în pauza competițională. Va fi reparată și parcarea supraterană de 1.200 de locuri, care, în acest moment, nu poate fi folosită eficient, pentru că accesul mașinilor se suprapune cu fluxul de spectatori.

Stadionul Arena Națională a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante spații pentru concerte și evenimente mari din România. Numai luna aceasta au avut loc două concerte mari aici, iar în această seară arena găzduiește un nou spectacol. Astfel de evenimente aduc zeci de mii de oameni în Capitală și înseamnă venituri pentru hoteluri, restaurante și pentru administrația locală din închirieri.

Arena Națională a mai găzduit finala Europa League în 2012, între Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Peste 50.000 de spectatori au umplut atunci Arena Națională.