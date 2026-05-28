Oficialii au găsit pe platforma de comerț online inclusiv jucării pentru bebeluși cu substanțe chimice peste limitele legale sau cu piese detașabile care pot provoca sufocare. Aproape 5 milioane de români cumpără lunar de pe platforma de comerț electronic chinez.

Comisia Europeană spune că Temu nu a făcut o evaluare serioasă a riscurilor, permițând astfel ca produse ilegale să ajungă la consumatorii din Uniunea Europeană. Testele făcute „sub acoperire", mystery shopping, în cadrul investigației arată ce se poate ascunde în spatele prețurilor mici:

- jucării pentru bebeluși cu substanțe chimice peste limitele legale sau cu risc de sufocare din cauza pieselor detașabile;

- încărcătoare care nu au trecut teste de siguranță de bază și care pot provoca arsuri;

- bijuterii cu probleme mari de conformitate.

Comisia a criticat Temu și pentru că nu a evaluat corect modul în care recomandările, promoțiile și influencerii pot face produsele ilegale mai vizibile pentru cumpărători.

Așadar, gigantul chinez de comerț electronic a fost amendat cu 200 de milioane de euro. Până la sfârșitul lunii august, Temu trebuie să trimită un plan cu măsurile pentru remedierea problemelor. Dacă nu se conformează, riscă penalități suplimentare. Amenda poate fi contestată. Ancheta a fost deschisă pe 31 octombrie 2024. Iar durata acestor investigații rămâne una dintre vulnerabilitățile aplicării legii în zona digitală. Temu susține că decizia Comisiei se bazează pe o evaluare mai veche, din 2024, și că între timp și-a îmbunătățit procedurile de verificare și conformare. Este a doua sancțiune aplicată în baza Legii privind serviciile digitale, după amenda de 120 de milioane de euro primită anul trecut de rețeaua X, deținută de Elon Musk.