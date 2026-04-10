„Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor", a scris Popescu, pe contul său de Facebook.

Nici în Franța Lucescu nu a activat, și totuși minutul de reculegere în memoria antrenorului decedat marți, în urma unor complicații cardiace, a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UEFA Champions League.

„M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns: dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari" a adăugat CTP.

Gazetarul a concluzionat: „La urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?"