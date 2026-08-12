Pentru aproape 2 minute și jumătate, Soarele a dispărut de pe cer în mai multe zone ale globului. Cel mai bine s-a văzut din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și nordul Rusiei.

La noi în țară, fenomenul a fost vizibil doar parțial în vestul țării.

În Islanda, cerul acoperit de nori nu i-a împiedicat pe mii de curioşi să plonjeze în întuneric total atunci când Soarele a fost acoperit complet de Lună, la ora 17:47 GMT - fenomen pe care nu l-au putut însă admira din cauza norilor groşi.

Deasupra falezei Latrabjarg, în extremitatea vestică a ţării, eclipsa totală a durat cel mai mult: aproximativ 2 minute şi 13 secunde, în timp ce mai la sud, în centrul capitalei Reykjavik, a durat doar 1 minut şi o secundă.

Acest fenomen astronomic rar, primul de acest gen vizibil la Reykjavik din 1433, a atras mai multe mii de vizitatori.

Circa 75.000 de turişti se aflau în Islanda în ziua eclipsei, potrivit Business Iceland, un număr uşor mai mare faţă de normalul lunii august, în contextul în care infrastructura acestei ţări cu 400.000 de locuitori are ''o capacitate limitată pentru a răspunde unei cereri suplimentare.''

În Spania, câteva sute de persoane, dintre care numeroşi străini, toţi înarmaţi cu ochelari de protecţie, s-au reunit pe un câmp din Lodoso, o mică localitate în apropiere de Burgos, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.

Pentru a experimenta acest moment foarte aşteptat, mulţi dintre ei au aşteptat toată după-amiaza într-o căldură sufocantă, la umbra insuficientă a umbrelelor, în timp ce alţii şi-au instalat un telescop.

De la sol, eclipsa este vizibilă doar pe o fâşie îngustă de teritoriu, cu o lăţime care variază în general de la câteva zeci la câteva sute de kilometri.

În momentul de maxim al eclipsei, cerul se întunecă, aerul să răceşte, iar coroana solară apare asemeni unui halou în jurul unui disc negru.