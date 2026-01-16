Costul vieții este scăzut în România față de UE, însă veniturile rămân printre cele mai mici

Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale - cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport sunt relativ accesibile.

În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile.

Per total însă economia țării crește și se apropie nivelului european.

Această hartă ne arată unde este mai scump și unde este mai ieftin să trăiești în Europa. Dacă luăm media europeană ca punct de referință, țările în roșu au cele mai mari prețuri. Danemarca este pe primul loc cu 41 la sută peste medie. Statele colorate în albastru au prețuri care se apropie de medie, în timp ce țările cu verde - unde este și România au cele mai mici prețuri. Cu alte cuvinte, bunurile și serviciile sunt cu 36% mai ieftine pentru români și cu 39 la sută pentru vecinii de la sud, față de medie europeană.

Acum, imaginați-vă un coș cu produse alimentare și băuturile nealcoolice pentru care un european dă, în medie, 100 de euro. Un român plătește, însă, 78 de euro. În Slovacia costă 84 de euro și ajunge la 87 de euro în Polonia. La polul opus, Luxemburg și Danemarca au cele mai mari prețuri: peste 20% peste media UE, adică aproximativ 120 de euro pentru același coș.

La alte categorii importante care țin de administrarea locuinței: apă, electricitate, gaze, România este la 50 la sută din medie Uniunii, la fel și Polonia. Croația și Bulgăria sunt și mai jos. Cei mai mulți bani sunt plătiți în Irlanda.

Cu alte cuvinte, țara rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. Dacă privim însă acest grafic, lucrurile se schimbă. România a avut în 2024 un PIB pe locuitor de 77% faţă de media UE, foarte aproape de Ungaria, care are 76 la sută. Valori mai mici se văd și în Slovacia, Grecia, Letonia și Bulgăria. Diferența față de economiile dezvoltate rămâne în continuare mare.

Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media UE. Inflația rămâne ridicată - prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile.



Radu Nechita, Economist:”Câștigul nostru principal este că ne apropiem de media Uniunii Europene și în ultimii ani, în ultimele decenii de când am început acest proces de convergentă am pornit de la o medie de 20 la sută. Ne apropiem de momentul în care nu o să mai pretindem fonduri europene că suntem sărăcii Europei și va trebui să contribuim noi care se vor situa mai rău decât rău. Vedem că în Balcanii de Vest puterea de cumpărare este mai scăzută”.

Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa: 21.100 de euro pe an brut, mult sub media UE de 39.800. Suntem urmați de Slovacia, Ungaria, Grecia și ultima pe listă e Bulgăria. Cele mai mari salarii sunt în Luxemburg, Danemarca și Irlanda.

