Coșmarul comenzilor online: sute de milioane de colete livrate anual, dar mii nu ajung niciodată la destinatari

335 de milioane de colete sunt livrate în fiecare an, ca urmare a comenzilor făcute de români, dar unele întârzie sau nu ajung niciodată la destinație.

De cele mai multe ori, se întâmplă în perioada sărbătorilor, extrem de aglomerată pentru firmele de curierat. Însă problemele încep din noiembrie - odată cu marile reduceri de Black Friday.

O comandă plasată online la începutul lunii noiembrie nu a ajuns nici acum! I s-a întâmplat acestui bărbat din București, care a cumpărat de pe o site o pereche de ghete de fotbal.



Băiat: „ Eu am insistat la firma de curierat, insă aștept rezoluție de la ei. Nu a ajuns, sper să ajungă până de sărbători”.

Alți clienți au intrat cu greu în posesia bunurilor comandat. Este cazul unui tânăr care a cumpărat un televizor de Black Friday. După două săptămâni de așteptare, aplicația firmei de curierat l-a anunţat că... ar fi refuzat livrarea.

Claudiu: ”Nu m-a căutat nimeni, nici nu am fost acasă în ziua aceea. Am fost şi am ridicat personal din show-room pentru că nu am mai vrut să am de a face.”

Problema este des întâlnită. Pe rețelele sociale se plâng nenumărați clienți.

De teama unor astfel de probleme, mulți clienți aleg să-și ridice singuri comanda.

Dacă coletul pe care l-ați comandat nu ajune la destinație și firma de curierat vă anunță că pur și simplu este de negăsit, atunci singura soluție este să reclamați acest lucru la ANCOM. Aceștia verifică ce s-a întâmplat și trebuie să găsească pentru dumneavoastră cea mai corectă soluție, dacă firma de curierat refuză să vă despăgubească.

Reprezentanții firmelor de curierat spun că deseori problemela apar de la etichetă pe care e scrisă adresa.

Adriana Manu -PR al unei firme de curierat: „În momentul în care găsim în sistemul nostru colete care nu mai pot fi identificate. Ele sunt strânse într-o magazie specială. Se păstrează 9 luni şi în momentul în care un client spune că nu a ajuns coletul, încercam să îl identificăm de acolo, dacă nu reuşim i se oferă rambursarea contravalorii produsului, în cazul în care are asigurare, iar dacă nu are, i se restituie de 5 ori valoarea transportului.”



În noiembrie, înainte să înceapă luna cadourilor, o singură firmă de curierat din România a înregistrat cu 50% mai multe comenzi față de octombrie. Iar în doar două săptămâni au fost livrate peste 7 milioane de colete.

Potrivit unui raport al Autorităţii de reglementare în Comunicaţii, peste 80% din veniturile din servicii poștale din 2024 au provenit din livrarea de colete.

