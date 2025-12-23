Coșmarul comenzilor online: sute de milioane de colete livrate anual, dar mii nu ajung niciodată la destinatari

Stiri actuale
23-12-2025 | 07:29
colete

335 de milioane de colete sunt livrate în fiecare an, ca urmare a comenzilor făcute de români, dar unele întârzie sau nu ajung niciodată la destinație.

autor
Teodora Nica

De cele mai multe ori, se întâmplă în perioada sărbătorilor, extrem de aglomerată pentru firmele de curierat. Însă problemele încep din noiembrie - odată cu marile reduceri de Black Friday.

O comandă plasată online la începutul lunii noiembrie nu a ajuns nici acum! I s-a întâmplat acestui bărbat din București, care a cumpărat de pe o site o pereche de ghete de fotbal.

Băiat: „ Eu am insistat la firma de curierat, insă aștept rezoluție de la ei. Nu a ajuns, sper să ajungă până de sărbători”.

Alți clienți au intrat cu greu în posesia bunurilor comandat. Este cazul unui tânăr care a cumpărat un televizor de Black Friday. După două săptămâni de așteptare, aplicația firmei de curierat l-a anunţat că... ar fi refuzat livrarea.

Claudiu: ”Nu m-a căutat nimeni, nici nu am fost acasă în ziua aceea. Am fost şi am ridicat personal din show-room pentru că nu am mai vrut să am de a face.”

Citește și
arestat
Femeie de 30 de ani din Hunedoara, ucisă în bătaie de partener. Suspectul, reţinut pentru omor

Problema este des întâlnită. Pe rețelele sociale se plâng nenumărați clienți.

De teama unor astfel de probleme, mulți clienți aleg să-și ridice singuri comanda.

Dacă coletul pe care l-ați comandat nu ajune la destinație și firma de curierat vă anunță că pur și simplu este de negăsit, atunci singura soluție este să reclamați acest lucru la ANCOM. Aceștia verifică ce s-a întâmplat și trebuie să găsească pentru dumneavoastră cea mai corectă soluție, dacă firma de curierat refuză să vă despăgubească.

Reprezentanții firmelor de curierat spun că deseori problemela apar de la etichetă pe care e scrisă adresa.

Adriana Manu -PR al unei firme de curierat: „În momentul în care găsim în sistemul nostru colete care nu mai pot fi identificate. Ele sunt strânse într-o magazie specială. Se păstrează 9 luni şi în momentul în care un client spune că nu a ajuns coletul, încercam să îl identificăm de acolo, dacă nu reuşim i se oferă rambursarea contravalorii produsului, în cazul în care are asigurare, iar dacă nu are, i se restituie de 5 ori valoarea transportului.”


În noiembrie, înainte să înceapă luna cadourilor, o singură firmă de curierat din România a înregistrat cu 50% mai multe comenzi față de octombrie. Iar în doar două săptămâni au fost livrate peste 7 milioane de colete.

Potrivit unui raport al Autorităţii de reglementare în Comunicaţii, peste 80% din veniturile din servicii poștale din 2024 au provenit din livrarea de colete.

Sursa: Pro TV

Etichete: livrare, colete, coșmar,

Dată publicare: 23-12-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Femeie de 30 de ani din Hunedoara, ucisă în bătaie de partener. Suspectul, reţinut pentru omor
Stiri actuale
Femeie de 30 de ani din Hunedoara, ucisă în bătaie de partener. Suspectul, reţinut pentru omor

Un individ de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns în spatele gratiilor azi-noapte. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional.

Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng. Au urcat pe munte fără echipament corespunzător
Stiri actuale
Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng. Au urcat pe munte fără echipament corespunzător

 

Un bărbat din Vâlcea și iubita lui, din Târgu Jiu, au fost salvați de pe munte cu elicopterul.

Surse: Referendumul anunţat de Nicuşor Dan va consulta magistraţii prin vot prin corespondenţă. Plicuri trimise la instanţe
Stiri actuale
Surse: Referendumul anunţat de Nicuşor Dan va consulta magistraţii prin vot prin corespondenţă. Plicuri trimise la instanţe

Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului privind activitatea CSM, anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, ar urma să se facă pe modelul votului prin corespondenţă, magistraţii primind la instanţe plicuri cu întrebarea. 

Recomandări
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%
Stiri Economice
Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%

Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28