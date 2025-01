Corespondență din Assen. Zona din spatele Muzeului Drents, prin care ar fi pătruns hoții, „securizată” în stil medieval

Lumea întreagă este șocată de jaful din Țările de Jos. Apar informații noi despre furtul pieselor de tezaur dacic de la muzeul din Assen. Potrivit poliției olandeze, mașina găsită arsă pe șosea, lângă localitatea respectivă, are legătură cu jaful.

Autoturismul fusese furat dintr-o altă localitate și echipat apoi cu plăcuțe de înmatriculare furate.

În spatele Muzeului Drents din Assen este un intrând în galeria subterană. Practic, acolo se află acea ieșire de urgență care a fost aruncată în aer de către hoți. Toată zona este încercuită de un canal, pe modelul castelelor medievale.

Cumva, acest canal ar trebui să protejeze muzeul de exterior, dar se pare că pentru hoți nu a fost nicio problemă existența acestui canal, pentru că în partea laterală se află și un mic gard care poate fi escaladat foarte ușor. Nu este foarte înalt, este foarte ușor de trecut peste el și de aici până la intrarea în galeria subterană a muzeului sunt doar vreo 20 metri. Pe aici este probabil locul pe unde au pătruns acești indivizi acum două nopți.

Intrarea aruncată în aer de hoți este acum acoperită de un placaj. FOTO JOS

Jaful, comis în zorii zilei de sâmbătă

Interesant este că nu se află absolut nicio cameră de supraveghere în acest perimetru exterior. Este cu siguranță o cameră de supraveghere acolo la ieșirea de urgență, pentru că am văzut de altfel imaginile surprinse de aceste camere care au fost făcute publice de polițiști.

Așadar, jaful a fost dat la muzeu în dimineața de sâmbătă, în jurul orei 4 și probabil că foarte multă lume care locuiește în zonă a auzit acea explozie, dar polițiștii au descoperit acum că mașina găsită incendiată lângă Assen este mașina folosită în acest jaf.

Această mașină fusese furată cu vreo două zile înainte de jaf, miercuri seara, mai exact din orășelul Alkmaar, care se află la 200 km de Assen.

În același timp, polițiștii au stabilit că din alt oraș, aflat la 100km distanță de Assen și de asemenea la o distanță apreciabilă de Alkmaar, s-au furat și plăcuțele de înmatriculare și toate acestea s-au reunit apoi în aceeași seară, miercuri seară în Groningen, care este un oraș mai mare aflat lângă Assen și practic acolo s-a pus la cale jaful, se pare două zile. Apoi, mașina nu a mai fost văzută, pentru ca ulterior ea să fie depistată în dimineața jafului aici în Assen.

La două zile de la furtul tezaurului românesc, ancheta continuă în Țările de Jos. Poliția a găsit autoturismul pe care hoții l-au folosit ca sa plece din Assen, locul unde a avut loc jaful.

Mașina a fost furată miercuri seara din localitatea Alkmaar aflată la circa 200 de kilometri de locul furtului. Suspecții i-au schimbat plăcuțele de înmatriculare cu unele furate din Witmarsum, Firesland, în aceeași seară.

Hoții, preluați rapid de altă mașină

Cu acest autoturism s-au deplasat hoții după comiterea jafului. Apoi, au abandonat vehiculul lângă Rolde și l-au incendiat. Anchetatorii au recuperat din foc, o plăcuță de înmatriculare furată.

Potrivit poliției, camerele de supraveghere au surprins cum o altă mașină se oprește lângă Volkswagenul incendiat apoi pleacă.

Jaful a fost surprins de camere de supraveghere. Trei indivizi forțează o ușa exterioara de pe una din laturile muzeului pe care o deschid. Provoacă apoi o explozie, care le eliberează calea și pătrund în spațiul expoziției, unde fura coiful din aur și cele trei brățări dacice. Jaful a durat aproximativ două minute.

Anchetatorii cred că acțiunea a fost pregătită cu mult timp în urmă și iau în calcul inclusiv că suspecții au testat masurile de securitate. Pe 22 august un individ a fost surprins dând foc unor resturi sprijinite de zidul muzeului, iar cei care îl pot identifica sunt rugați să sune la numărul de urgență.

Un detectiv de artă din Amsterdam crede că dacă hoții nu sunt prinși repede, vor încerca să topească piesele că să valorifice aurul.

Arthur Brand, detectiv de artă din Olanda: „Când am auzit că muzeul a fost jefuit, m-am rugat să fie e vorba de picturi. În cazul tablourilor, se încearcă vânzarea și le putem găsi. Dar când am auzit că ținta lor a fost aurul. În cele mai multe cazuri aurul este topit. Dacă faci asta, valorează aproximativ 60.000 de euro”.

Magdalena Te Velde, romancă din Olanda: „Fiul meu a auzit explozia, dar nu ne-am dat seama ce era. Am fost să vizitez expoziția cu soțul și chiar mă minunam că ce bine ca au adus-o și aici. Dar ce am observat atunci era că nu am văzut pază”.

Ancheta din Țările de Jos se concentrează pe prinderea hoților și recuperarea celor patru obiecte de tezaur.

În paralel, se verifica și dacă muzeul și-a luat toate măsurile de securitate necesare pentru protejarea expoziției.

Paul Klarenbeek, purtătorul de cuvânt al Muzeului Drents: „Nu vă pot da mai multe detalii despre măsurile de securitate pentru că asta face parte din ancheta poliției, dar, după cum am spus și înainte, ne-am conformat tuturor măsurilor de securitate impuse de muzeu și de asigurare”.

În Romania, cei implicați în organizarea expoziției „Dacia, Regatul aurului şi argintului" au vorbit despre masurile de securitate și au arătat o copie a contractului.

Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului Național de Istorie a României: „Sistemul de securitate a fost verificat pe două paliere. Pe de o parte de asiguratorul care a plătit asigurarea și colegi de-ai noștri care au verificat la fața locului sistemul. Asiguratorul a mai cerut în plus, având în vedere valoarea excepțională a pieselor, întărirea elementelor de securitate prin niște elemente care să blocheze accesul la ferestre, la ieșirea de urgență și la alte spații care să nu fie direct în contact cu expoziția”.

Directorul Muzeului Național de Istorie a precizat ca va merge în instanță dacă în urma anchetei reiese că olandezii nu au respectat toate masurile de securitate promise. Potrivit contractului, aceștia erau obligați să monitorizeze expoziția non-stop, iar poliția să fie imediat contactată dacă apar incidente. Tezaurul era asigurat însă plată va fi făcută doar în anumite condiții.

Potrivit reprezentanților muzeului, tezaurul trimis la expoziție în Olanda conținea 673 de artefacte din colecțiile a 18 muzee românești. Ele vor fi aduse în țară peste o săptămână și vor fi verificate de arheologi. Pentru organizarea expoziției, statul român a cheltuit peste 100.000 de lei.

În România, Guvernul a decis înființarea unei celule de criză pentru recuperarea celor patru piese de tezaur furate. Pe Facebook, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va dispune, luni, trimiterea Corpului de Control la Ministerul Culturii. Astfel, ar urma să fie verificată toată documentația care a stat la baza organizării expoziției din Țările de Jos. În plus, o echipă de criminaliști români va fi trimisă de urgență în Assen, pentru a lua parte la ancheta poliției olandeze.

