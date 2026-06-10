Ceilalți doi copii, de 2 și 5 ani, au fost preluați de polițiști și apoi de medici. Primele constatări confirmă că starea de sănătate a celor mici a fost sever afectată de lipsa hranei și a îngrijirii.

Familia se mutase de câteva luni într-un bloc cu patru etaje de la periferia orașului Galați. Mama avea grijă de copii, gemenii de 2 ani, băiat și fată, și un băiețel de aproape 5 ani. Toți 3 suferă de o boală foarte gravă. Tatăl copiilor nu este în țară.

Salvatorii au găsit copilul decedat

Corespondent PROTV: „Alarma a fost dată de un bărbat care este la muncă, în străinătate. Le-a spus polițiștilor că nu reușește să ia legătura telefonic cu soția lui și agenții au intrat în forță în apartamentul în care se aflau mama și cei 3 copii."

ag. Oana Munteanu Hahui, purt. de cuv. IPJ Galați: „În interiorul imobilului a fost identificat un minor de doi ani decedat. De asemenea, în locuință, se aflau și mama acestuia, de 22 de ani, precum și ceilalți doi copii ai familiei, de 2 și 5 ani."

Surse din cadrul anchetei susțin că băiețelul ar fi decedat în urmă cu mai bine de 24 de ore.

dr. Cătălin Țimpău, medic SMURD: „Nu are urme de violență, dar este foarte cașectic, este malnutrit."

Mama părea că a suferit o depresie, iar asupra ei a fost găsit un cuțit. Polițiștii care au intervenit au decis să solicite ajutor medical, atât pentru ea, cât și pentru cei doi copii mici.

Medicii au constatat malnutriția

Lt. col. Cătălin Sion, ISU Galați: „Persoanele celelalte aveau stare medicală alterată. Acestea au fost transportate de către echipajele medicale la unitățile medicale din municipiul Galați."

Medicii au constatat că cei doi copii, de 2 și 5 ani, găsiți în viață, sunt subnutriți.

Vecinii nu știu foarte multe despre tânăra familie, pentru că nu i-au văzut pe copii pe afară, la joacă, din cauza stării lor medicale grave. Mama de 22 de ani părea mereu îngândurată și apăsată de griji.

Vecina: „Stau cu chirie, acolo s-au perindat mult mai mulți, pe partea aia, la scara aia. Numai tineri.”

Vecina: „Era doar o mămică cu cei 3 copii. Am înțeles că el muncea în afară. Era în afară la muncă și trimitea bănuți. Într-adevăr, am văzut-o cam pierdută."

Copiii nu erau încadrați în grad de handicap și numele lor nu figurează în baza de date a Direcției pentru Protecția Copilului.

Tania Calcan, DGASPC Galați: „Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență, în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați."

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, care face cercetări pentru ucidere din culpă. Pista pe care merg acum anchetatorii este aceea că mama nu și-a hrănit copilul, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Acestea i-ar fi provocat, și ei, traume puternice.