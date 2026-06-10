Alături de acesta se aflau mama, sora geamănă şi fratele mai mare, în vârstă de cinci ani. Femeia s-ar afla în stare de depresie, fiind incoerentă şi neputând să comunice.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 au intervenit la o locuinţă, în urma unei sesizări fiindcă nu se putea lua legătura cu mama. În interiorul imobilului au identificat un băieţel în vârstă de doi ani, decedat probabil de o zi – două - trei. În locuinţă erau şi mama acestuia (22 de ani) şi alţi doi copii: fratele geamăn şi un alt frate, în vârstă de cinci ani. Au fost transportaţi la spital, mama prezintă urme de şoc, depresie”, a declarat pentru News.ro Oana Munteanu, purtător de cuvânt al IPJ Galaţi.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 11.30 la o adresă din apropierea Complexului Flora şi a Stadionului Oţelul Galaţi.

„Tatăl aflat la muncă în străinătate a sunat nişte persoane apropiate, din Galaţi, cărora le-a spus că nu reuşeşte să ia legătura cu mama. Persoanele apropiate au sesizat poliţia care, pentru că mama nu răspundea, a intrat cu forţa în apartament. Mama şi copiii sunt în prezent la spital, nu sunt răniţi, aceasta este procedura. Nici copilul decedat nu prezenta urme de violenţă, posibil să fie malnutrit”, a mai declarat Oana Munteanu.

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Galaţi, Tania Calcan, a precizat pentru News.ro că Poliţia a sesizat DGASPC, iar în prezent o echipă din instituţie este pe teren.