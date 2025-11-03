O copilă de 11 ani din Maramureș, adoptată, a ajuns la spital cu semne grave de malnutriţie. Cântărea doar 20 de kg

03-11-2025 | 15:55
copil spital

Un copil de 11 ani, adoptat în urmă cu opt ani, a ajuns în stare gravă la un spital din Baia Mare, cu semne de malnutriţie. DGASPC Maramureş a sesizat Poliţia, iar cazul este anchetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Aura Trif

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, dar şi autorităţile judiciare din acest judeţ au demarat anchete după ce o fată de 11 ani a ajuns la Spitalul „Constantin Opriş” din Baia Mare cântărind mai puţin de 20 de kilograme, cu mult sub greutatea normală pentru această vârstă, dar şi cu posibile semne de abuz pe corp.

Cazul a intrat în atenţia instituţiilor statului după ce reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat, conform procedurilor, că este vorba despre un copil care poate fi victima unor abuzuri sau a neglijenţei.

Ordinul de protecție a fost respins

Directorul DGASPC Maramureş, Silviu Ungur, a declarat pentru News.ro că instituţia a fost anunţată în 27 octombrie de către spital despre situaţia fetiţei de aproximativ 11 ani, care a fost dusă la spital în stare de malnutriţie.

„Noi am intervenit, am mers la spital, am stat de vorbă şi cu mama fetiţei. Am cerut ordin de protecţie, care a fost respins, asta e altă poveste, am comunicat Poliţiei şi aşteptăm ca fiecare instituţie să îşi facă treaba. Copilul trebuie să se pună pe picioare din punct de vedere medical, o vom lua dacă situaţia o va impune. Sigur că sunt probleme din moment ce am anunţat Poliţia, am constatat că lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat directorul DGASPC Maramureş pentru News.ro.

salvamont, salvare
Trei tineri ucraineni, blocaţi de trei zile pe Vârful Pop Ivan din Maramureş. Salvamontiștii au pornit în căutarea lor

Acesta a precizat că, dacă va fi cazul, DGASPC va reveni cu o nouă solicitare privind emiterea unui ordin de protecţie pentru copil.

Sursa citată a menţionat că fetiţa a fost adoptată de la vârsta de trei ani. Copila este în continuare internată în spital, iar în prezent se face un raport la nivelul DGASPC privind situaţia copilului.

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele

Sursa: News.ro

