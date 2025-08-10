Copiii fără părinți. Câți minori cresc în România în grija rudelor, pentru că părinții sunt la muncă în străinătate

Numărul copiilor din România care au ambii părinți emigrați pentru muncă a crescut ușor în primul trimestru al anului 2025, ajungând la 8.102 la sfârșitul lunii martie, cu 28 mai mulți comparativ cu situația de la finele anului trecut.

Acestea sunt datele centralizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), potrivit Agerpres.

Scădere generală a numărului de copii afectați de emigrația părinților

În ciuda creșterii minore a cazurilor cu ambii părinți plecați, „numărul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate a coborât la 53.214, la finele lunii martie 2025, de la 54.798 la 31 decembrie 2024", arată statisticile oficiale.

Majoritatea copiilor, în grija rudelor

Dintre cei 8.102 copii cu ambii părinți emigrați, „7.422 se aflau în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsuri de protecție", restul fiind plasați în sistemul de protecție specială - la asistenți maternali, servicii de tip rezidențial sau în grija altor familii sau persoane.

Situația copiilor cu un părinte emigrat

Categoria cea mai numeroasă o reprezintă copiii care au doar un părinte plecat la muncă în străinătate. Potrivit ANPDCA, „38.949 de copii aveau un părinte plecat la muncă în străinătate" la sfârșitul lunii martie, în scădere față de 40.357 înregistrați la 31 decembrie 2024.

Din această categorie, „37.268 de copii erau în grija rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecție", în timp ce 910 copii se aflau în sistemul de protecție specială, „cum ar fi în grija unui asistent maternal, în servicii de tip rezidențial sau la alte familii/persoane".

Părintele unic susținător, plecat în străinătate

O situație deosebit de vulnerabilă o reprezintă cazurile în care părintele unic susținător emigrează pentru muncă. „6.163 de copii proveneau din familii în care părintele unic susținător era plecat la muncă în străinătate" la sfârșitul lunii martie, în scădere ușoară față de 6.367 la sfârșitul anului trecut. Dintre aceștia, „5.402 copii au rămas acasă în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsură de protecție".

Sistemul de protecție specială

La nivel general, „totalul copiilor rămași acasă care se aflau în sistemul de protecție specială se ridica, la 31 martie 2025, la 2.086", o creștere de 26 de copii comparativ cu finele lunii decembrie 2024.

Distribuția acestora în sistemul de protecție arată că „375 de copii erau în grija unui asistent maternal, 375 în servicii de tip rezidențial, 1.238 la rude până la gradul IV, iar 98 în grija altor familii sau persoane".

Cifrele oficiale reflectă o problemă socială complexă, generată de emigrația economică a românilor, care lasă în urmă mii de copii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













