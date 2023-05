Salvați Copiii România: Aproape 1 milion de copii au trăit experiența dureroasă a părințiilor plecați la muncă în străinătate

"Aproape 1.000.000 de copii, respectiv 954.000 de copii, au sau au avut experienţa plecării unuia dintre părinţi în străinătate pe parcursul copilăriei. Până la data studiului, aproape 14% dintre copiii români au avut în ultimii ani cel puţin unul dintre părinţi plecat la muncă în străinătate. Astfel, extrapolând la numărul total de copii, 3,9 milioane de copii, avem un număr de 536.000 de copii care s-au confruntat cu această situaţie în anul anterior efectuării studiului. Studiul a fost realizat în iunie 2021 - iunie 2022 (...) Dintre aceştia, conform estimărilor, aproape 184.000 de copii sunt total lipsiţi de îngrijirea directă a părinţilor, având fie ambii părinţi, fie părintele unic susţinător al familiei plecat în străinătate", a spus preşedintele executiv al Salvaţi Copii România, Gabriela Alexandrescu.

Potrivit acesteia, pentru puţin peste jumătate dintre copii, aparţinătorii declară că şcoala a fost informată cu privire la situaţia copilului cât timp părintele a fost plecat la muncă în străinătate.

În ceea ce privește migrația parentală, tații au lipsit, în medie, 7,7 luni pe an, conform studiului, 28% dintre ei lipsind 9 luni din ultimul an luat în considerare, respectiv iunie 2021 - 2022.

Gabriela Alexandrescu a menţionat că, deşi situaţia materială a familiilor cu un membru plecat la muncă în străinătate este percepută a fi mai bună decât în cazul celorlalte familii, încrederea aparţinătorilor în evoluţiile viitoare la nivel de familie este mai reţinută atât în privinţa performanţelor şcolare ale copiilor, cât şi a stării de sănătate a familiei şi a stării generale a gospodăriei.

Potrivit preşedintelui executiv al Salvaţi Copiii România, protecţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este una dintre priorităţile organizaţiei din 2010.

"Am fost printre primele organizaţii - dacă nu primii - care am dezvoltat servicii curente, de durată, pentru că, pentru a ajuta un copil, este nevoie să fii alături de el atât timp cât este eficientă prezenţa şi îl pui pe o anumită traiectorie mai bună. Astfel, am lucrat cu peste 22.700 de persoane de-a lungul timpului, dintre care 12.500 copii şi 8.200 aparţinători. Am organizat caravane de informare pentru a atrage atenţia asupra situaţiei aparte pe care o traversează aceşti copii. Am informat peste 127.000 de persoane", a mai spus Gabriela Alexandrescu.

Studiul Salvaţi Copiii mai relevă că Italia (21%), Spania (17%) şi Austria (12%) sunt primele trei destinaţii de migraţie pentru muncă în cazul femeilor, iar în cazul bărbaţilor acestea sunt Germania (24%), Italia (22%) şi Marea Britanie (14%).

Aproape o treime dintre copiii care au fost chestionaţi (31%) declară că nu au fost de acord cu plecarea părintelui (părinţilor) la muncă în străinătate.

Experienţa migraţiei este similară în urban şi în rural: 61,5% dintre copiii ai căror părinţi au fost vreodată plecaţi în străinătate au sau au avut doar tatăl plecat (aproximativ 587.000 de copii), 20,4% au sau au avut doar mama plecată (aproximativ 194.000 de copii), iar 18,1% au avut plecaţi ambii părinţi (aproximativ 173.000 de copii).

