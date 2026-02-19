=Specialiștii subliniază, că numărul pacienților crește accelerat, de la un an la altul, ceea ce transformă excesul ponderal într-o problemă de sănătate publică.

Cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate vorbesc despre inițierea unui program prin care să ajute pacienții cu obezitate.

Livia Apostol, consilier CNAS: „Vrem să construim un program de chirugie bariatrică în cursul acestui an, în funcție de alocările aprobate de minsietrul finațelor, să vedem dacă este posibil să-l implementăm în a doua paret a acestui an”.

Corespondent PRO TV: „În parcursul de a slăbi, pacientul cu obezitate poate beneficia de consiliere psihologică decontată de CNAS. Pentru asta medicul specialist îi dă un bilet de trimitere cître psiholog. Însă trebuie că între doctor și psiholog să fie încheiat un protocol de colaborare''.

Adriana Turea: „Avem nevoie de consiliere psihologică. Eu sunt și pacient endocrin și cu obezitate și fac și terapie psihologică până nu am reușit să-mi echilibrez partea psihologică, nici tratamnetul penyru obezitate nu a avut efectul scontat''

Discuțiile pentru un program național pentru tratarea obezității vin în contextul în care statisticile estimează că până în 2030 mai mult de jumătate din populația României va avea un indice de masă corporală peste limita normală. Asta vă însemna creșterea numărului de pacienți cu insuficiență cardiacă, AVC și chiar unele tipuri de cancer. Specialiștii atrag atenția că pericolul este mult mai mare.

Conf. dr. Alice Munteanu, medic primar cardiologie: „Obezitatea severă reduce speranța de viață cu 9 ani la bărbați și 8 ani la femei / nu este doar un factor de risc este o boală”.

În România, cauzele principale sunt mâncarea nesanătoasă și lipsa mișcării.

Adrian Pană: „Persoanele care au un statul socio-economic scăzut nu au acces la alimentație de clitate, nu au acces la mișcare degeaba oferi tratamențe în condițiile în care când ieși din casă nu ai la dispoziție alimentație sănătoasă la un preț disponibil”.

Medicii vorbesc tot mai des și despre decontarea tratamentelor inovative injectabile care îi ajută pe pacienți să slăbească. Și acestea trebuie urmate doar la indicația specialistului.