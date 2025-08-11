Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că pe viitor doar 25% din bani vor putea fi retrași o dată, restul urmând să fie virați în tranșe pe o perioadă limitată, sau sub formă unei pensii lunare pe viață. Experții recunosc că este nevoie de o lege a pensiilor private, însă spun că forma propusă limitează dreptul persoanelor de a-și folosi liber banii acumulați.

În 17 ani de Pilon 2, în cele 7 fonduri de pensii private s-au adunat aproape 170 de miliarde de lei. Din contribuțiile lunare de 4,75% din salariul brut provin 120 de miliarde, iar 54 de miliarde sunt câștiguri din investiții. Până acum s-au plătit 4 miliarde către circa 244.000 de pensionari.

În ultimele zile, mulți dintre beneficiarii care s-au pensionat au cerut plata integrală a banilor, deși inițial optaseră pentru plata eșalonată pe 5 ani. Spun că nu vor să piardă această șansă odată cu aprobarea noii legi.

George Moț, fondator platformă pensii private: „Legea pensiilor private este așteptată de două decenii, așa că este mai mult decât binevenită, în schimb nu în formatul și nu cu anumite prevederi cu care a venit acest proiect de lege. Niște propuneri care restricționează dreptul omului de a dispune de propria lui pensie, pentru că trebuie menționat – Pilonul 2 și Pilonul 3 sunt pensii private, nu sunt pensii publice, sunt pensii pe care ni le plătim singuri. Statul vine și stabilește din pix care este pensia pe care o primesc românii, indiferent de valoarea contului de pensie privată.”

Noua lege îi permite beneficiarului să retragă doar 25% la început. Suma care rămâne va fi plătită lunar, cel mult 10 ani, sau sub formă unei pensii viagere. În cazul primei variante, sumele rămase se investesc, iar în caz de deces se moștenesc. Pensia viageră asigură venit pe viață, chiar peste suma contribuită, dar fără moștenire dacă beneficiarul moare mai repede. Retragerea integrală este permisă numai dacă suma adunată este sub 15.400 lei.

Radu Crăciun, președintele APAPR: „Decizia este legată de încercarea de a obține un echilibru între nevoile intempestive pe care oamenii pot să le aibă când ies la pensie și asigurarea unui echilibru pe termen mediu măcar a calității vieții. Banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică și în sistemul actual și în sistemul prevăzut de noua lege. Nu există o situație ca administratorii de pensii private să beneficieze mai mult timp de acești bani. Banii vor pleca, vor ieși către fondurile de plată. Nu se vor mai afla în fondurile de pensii private.”

Președintele Asociației pentru Pensii Private a adăugat că vârful plăților din Pilonul 2 va fi peste 15 ani, când primele generații cu contribuții complete vor ajunge la pensie. Dă asigurări de pe acum că fondurile vor fi suficiente pentru a acoperi fără probleme solicitările.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













