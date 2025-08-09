Fondurile de pensii facultative, pe creștere în luna iunie. Fondurile de la Pilonul II au active de 6,26 miliarde de lei

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,26 miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 17,5% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al ASF.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna mai a fost de 76 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,04 miliarde de lei, respectiv 64,7%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,6 miliarde de lei (25,6%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 217,17 milioane de lei, respectiv 3,5% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 912.931 de participanţi în luna iunie 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

