Fondurile de pensii facultative, pe creștere în luna iunie. Fondurile de la Pilonul II au active de 6,26 miliarde de lei

Stiri Economice
09-08-2025 | 14:26
oameni pe strada
Shutterstock

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,26 miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 17,5% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al ASF.

autor
Adrian Popovici

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna mai a fost de 76 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,04 miliarde de lei, respectiv 64,7%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,6 miliarde de lei (25,6%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 217,17 milioane de lei, respectiv 3,5% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 912.931 de participanţi în luna iunie 2025.

Citește și
lege pensii
Ce prevede proiectul privind plata pensiilor private. Inițiatorii se pregătesc de eventuale procese

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

Sursa: Agerpres

Etichete: pensii private,

Dată publicare: 09-08-2025 14:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață
Stiri Economice
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață

Se anunță schimbări importante pentru toți românii care contribuie la Pilonul II de pensii. Și sunt 8,3 milioane.

Ce prevede proiectul privind plata pensiilor private. Inițiatorii se pregătesc de eventuale procese
Stiri Economice
Ce prevede proiectul privind plata pensiilor private. Inițiatorii se pregătesc de eventuale procese

Se anunță schimbări importante care îi vizează pe toți românii care contribuie la Pilonul 2 de pensii și sunt 8,3 milioane.

Avocat: Interzicerea încasării întregii sume din pensia privată este „o îngrădire gravă a dreptului de proprietate”
Stiri Economice
Avocat: Interzicerea încasării întregii sume din pensia privată este „o îngrădire gravă a dreptului de proprietate”

O propunere legislativă care vizează modul în care se vor plăti pensiile private din pilonul doi a stârnit îngrijorare printre experți și contribuabili. Proiectul prevede ca beneficiarii să-și primească banii eșalonat pe o perioadă de 10 ani.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12