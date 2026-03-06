Pe constructorul italian îl paște falimentul așa că nu se știe exact când se va da drumul circulației. Șoseaua trebuie să lege trei drumuri naționale și să fluidizeze schimbul comercial cu Bulgaria și Ungaria.

Centura de Sud a Craiovei trebuia să fie deschisă încă din 2023. Trei ani mai târziu, șoseaua de aproape 10 kilometri lungime nu este gata, iar șoferii circulă pe un drum tehnic.

Șofer: „1-3 pietre mi-au sărit în geam”.

Șofer: „Merg mai încet. De vreo lună, două nu am mai văzut pe nimeni pe aici."

Lucrările sunt aproape finalizate, dar constructorul italian a intrat în procedură de concordat preventiv - o măsură pentru a evita falimentul. Până acum termenul de finalizare a fost schimbat de 3 ori.

Cristi Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova: „Prestatorii și subcontractorii puțin s-au temut de această situație și ne-au notificat că au facturi de încasat."

Dar constructorul da asigurări că în octombrie anul acesta, Centura de Sud va fi gata.

Eugen Tudose, reprezentant constructor: „Întârzierea proiectului a fost cauzată în principiu de relocarea utilităților și în mod important de relocarea rețelelor electrice."

Centura de Sud este esențială pentru fluidizarea traficului spre vestul sau estul țării și leagă trei drumuri naționale importante: DN6, DN55 și DN56.

Ionuț Ciurea, director Pro Infrastructură: „Face conexiunea dintre noul Drum Express spre Pitești, și bineințeles mai departe București și portul Constanța și zona Calafat - Vidin cu tot ce înseamnă podul peste Dunăre și mai departe spre Ungaria”.

Între timp, traficul greu continuă să traverseze Craiova, dar și alte localități.

Ion Spătarelu, primar Malu Mare: „Drumurile noastre sunt supuse să suporte, ele fiind de 7,5 tone sunt puse să suporte și gabaritul asta de peste 20 de tone care circulă pe aceste drumuri și binențeles se deteriorează."

Valoarea contractului este de 196 milioane lei, din care 140 milioane finanțare europeană.