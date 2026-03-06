Specialiștii în securitate ciberneticăavertizează că în prezent, multe atacuri nu mai vin prin emailuri suspecte ci prin clipuri publicitare false afișate pe site-uri și pe aplicațiile de social media. Atacatorii se folosesc inclusiv de imaginea unor persoane publice. Ținta lor este să obțină acces la datele bancare.

Utilizatorii sunt atrași cu așa zise investiții rapide, reduceri spectaculoase sau cu produse miraculoase. După ce accesează reclama, pot ajunge pe site-uri unde li se cer datele personale sau bancare. Un studiu realizat de compania de securitate digitală The Media Trust arată că aproape 60% dintre atacurile informatice de anul trecut au pornit de la reclame.

Cristian Movilă, președintele asociației române a magazinelor online: „Atunci când ceva e prea frumos ca să fie adevărat, întotdeauna e prea frumos să fie adevărat. Acum pot să creez și un deep fake, pot să îmi clonez vocea. Pot să clonez o imagine și să creez un avatar al tău, tu spunând ceva și îndemnându-mă să cumpăr ceva, sau mai rău, pot să sun de pe numărul tău de telefon. Adică să-mi apară mie, în momentul în care tu mă suni, să-mi apară numărul tău de telefon”.

Specialiștii numesc fenomenul „malvertising”, adică publicitate online folosită pentru răspândirea virușilor.

Client: „Pe rețele apar tot felul, nu mai știu dacă inclusiv la chestii din astea de slăbit, medicamente. Din păcate cred că unele persoane fac acest lucru și cad prada acestor reclame false”.

Client: „Am văzut diferite reclame false la diferite produse, acum cum e cu social media sunt multe reclame false. Am văzut la produse de uz zilnic, produse pe care le folosim zilnic”.

Analizele arată că un român din trei a fost vizat anul trecut de tentative de fraudă online. Atacatori au încercat să îi convingă pe oameni să își dezvăluie parolele, datele cardurilor sau alte informații personale.

Alexa Josephs, expert în securitate cibernetică: „Dacă au fost furnizate date bancare, primul lucru trebuie contactată imediat banca pentru a bloca cardul sau pentru a bloca tranzacțiile suspecte. Apoi, trebuie schimbate parolele conturilor afectate. Dacă un cont de whatsapp sau un cont de social media a fost compromis, e important să anunțăm contactele pentru a preveni propagarea fraudei”.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică pune la dispoziția celor care trec prin tentative de fraude un număr unic de urgență - 1911 - unde pot fi ghidați de un operator.