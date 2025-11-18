Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi va analiza vineri cazul fetiţei de doi care a murit la o clinică

18-11-2025 | 17:15
Sara

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România a anunţat că va analiza vineri cazul fetiţei care a murit săptămâna trecută la o clinică din Bucureşti în urma unui stop cardio-respirator.

Mihaela Ivăncică

"În urma tragediei în care un copil de doi ani şi-a pierdut viaţa în timpul unei intervenţii medicale într-o clinică stomatologică din Capitală, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România va analiza această situaţie deosebit de gravă şi consecinţele acesteia", informează un comunicat remis marţi AGERPRES.

Consiliul Naţional, care se va reuni vineri, la Bucureşti, urmează să adopte şi o declaraţie care "întăreşte angajamentul CMSR pentru siguranţa pacientului pediatric, pentru consolidarea colaborării cu autorităţile şi pentru dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, modern şi predictibil".

"CMSR este profund implicat în clarificarea acestui caz şi colaborează cu toate instituţiile responsabile, în spiritul transparenţei şi cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie. (...) În ultimii 35 de ani, rezilienţa sistemului de sănătate privat a contribuit în mod constant la asigurarea accesului pacienţilor la servicii medicale de calitate, în condiţiile unei implicări insuficiente ale statului şi ale unui deficit cronic de finanţare în sistemul public. Acest rol al mediului privat, unde 9 din 10 medici stomatologi îşi tratează pacienţii, evidenţiază necesitatea unei colaborări reale şi constructive între toate componentele sistemului de sănătate. Până la clarificarea tuturor împrejurărilor şi identificarea exactă a responsabilităţilor, atât prin ancheta judiciară, cât şi prin cercetările disciplinare demarate la nivelul colegiilor profesionale ale medicilor generalişti şi respectiv stomatologi, această tragedie ne obligă să acţionăm, în cooperare cu autorităţile competente şi să lucrăm împreună pentru un sistem de sănătate sigur pentru toţi copiii din România", a declarat preşedintele CMSR, Florin Lăzărescu, citat în comunicat. 

Final de criză la granița României. Pericolul unei eventuale explozii a petrolierului încărcat cu GPL, diminuat

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, copil mort, dentist, anestezie,

Dată publicare: 18-11-2025 17:15

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

100.000 de lei amendă pentru clinica din București unde a murit anesteziată fetița de doi ani
100.000 de lei amendă pentru clinica din București unde a murit anesteziată fetița de doi ani

Clinica de stomatologie unde a murit sub anestezie fetița de doi ani a fost amendată cu 100.000 de lei. Raportul Ministerului Sănătății a fost trimis parchetului.

Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Ministrul Sănătății vrea să schimbe legea după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit la o clinică stomatologică din București.

Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

Trei apeluri la 112 pentru o persoană inconştientă, conform STS, în cazul fetiţei de 2 ani decedată la stomatolog | surse
Trei apeluri la 112 pentru o persoană inconştientă, conform STS, în cazul fetiţei de 2 ani decedată la stomatolog | surse

Trei apeluri la 112 au semnalat o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, în cazul fetiței de doi ani, decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel fiind înregistrat la 18:41, conform STS pentru News.ro.

