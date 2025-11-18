Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi va analiza vineri cazul fetiţei de doi care a murit la o clinică

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România a anunţat că va analiza vineri cazul fetiţei care a murit săptămâna trecută la o clinică din Bucureşti în urma unui stop cardio-respirator.

"În urma tragediei în care un copil de doi ani şi-a pierdut viaţa în timpul unei intervenţii medicale într-o clinică stomatologică din Capitală, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România va analiza această situaţie deosebit de gravă şi consecinţele acesteia", informează un comunicat remis marţi AGERPRES.

Consiliul Naţional, care se va reuni vineri, la Bucureşti, urmează să adopte şi o declaraţie care "întăreşte angajamentul CMSR pentru siguranţa pacientului pediatric, pentru consolidarea colaborării cu autorităţile şi pentru dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, modern şi predictibil".

"CMSR este profund implicat în clarificarea acestui caz şi colaborează cu toate instituţiile responsabile, în spiritul transparenţei şi cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie. (...) În ultimii 35 de ani, rezilienţa sistemului de sănătate privat a contribuit în mod constant la asigurarea accesului pacienţilor la servicii medicale de calitate, în condiţiile unei implicări insuficiente ale statului şi ale unui deficit cronic de finanţare în sistemul public. Acest rol al mediului privat, unde 9 din 10 medici stomatologi îşi tratează pacienţii, evidenţiază necesitatea unei colaborări reale şi constructive între toate componentele sistemului de sănătate. Până la clarificarea tuturor împrejurărilor şi identificarea exactă a responsabilităţilor, atât prin ancheta judiciară, cât şi prin cercetările disciplinare demarate la nivelul colegiilor profesionale ale medicilor generalişti şi respectiv stomatologi, această tragedie ne obligă să acţionăm, în cooperare cu autorităţile competente şi să lucrăm împreună pentru un sistem de sănătate sigur pentru toţi copiii din România", a declarat preşedintele CMSR, Florin Lăzărescu, citat în comunicat.

