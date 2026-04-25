Au creat 80 de firme de exercițiu, pentru care s-au gândit la planuri de afaceri, dar și la strategii de promovare, sub îndrumarea profesorilor.

Cofetării, agenții de turism sau librării sunt doar câteva dintre afacerile pentru care elevii au lucrat luni întregi.

Pentru ca totul să meargă ca la carte, tinerii au realizat un plan prin care au stabilit bugetul și numărul de angajați.

Experiența elevilor

Tânără: „Firma noastră este o firmă fictivă, dar se bazează oarecum pe o firmă reală. Tu ești pregătit pentru tot, doar să dai drumul la vânzări când deschizi firma ta.”

Nu puțini sunt cei care s-au gândit bine la domeniul afacerii, pentru a răspunde la cerințele pieței.

Tânăr: „Avem o firmă care se ocupă cu comercializarea materialelor de construcții. Am dezvoltat anumite metode de marketing. Am învățat ce are nevoie o firmă pentru a se promova și în ce constă promovarea.”

Tânăr: „Cel mai greu în a crea firma este timpul depus, efortul depus. În viața de zi cu zi mă perfecționez.”

Tânăr: „În dezvoltarea mea a fost o etapă esențială pentru că am început să învăț cum se alcătuiește o firmă, un plan de conturi, o afacere de succes.”

Lecții despre viitor și colaborare

Adrian Popi, profesor: „Copiii trebuie să învețe să lucreze în echipă, să comunice, să se gândească la perspective de viitor pentru a dezvolta generațiile viitoare.”

Fiecare proiect a fost creat până în cel mai mic detaliu, astfel încât să poată funcționa ca o firmă reală.

Adriana Badea, profesoară: „Acționăm asupra fiecărui elev în funcție de potențialul lui: identificăm cel mai bun vorbitor, cel mai bun negociator, cel care identifică cea mai bună metodă de a intra pe piață. O parte din ei vor avea propriul business.”

Adriana Duna, antreprenor: „Aici s-au regăsit foarte mulți elevi din toată țara care au nevoie să își prezinte ideile de afaceri.”

Cele mai bune idei ale concursului, aflat la a doua ediție, au fost premiate de un juriu alcătuit inclusiv din reprezentanți ai mediului de afaceri.