Au participat la simularea examenului de admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Cluj-Napoca, iar cei care au obținut rezultate foarte bune au scăpat de grija admiterii propriu-zise, din vară.

500 de elevi au participat la simularea care a durat 3 ore. Apoi, s-au strâns în curtea facultății, unde au așteptat cu nerăbdare rezultatele.

Tânără: „Acum încep emoțiile. Când am ieșit, eram fericită că am terminat, dar acum, când aud stânga-dreapta că „mi-a dat aia", „mi-a dat aia", sunt emoții din ce în ce mai mari."

Pentru unii elevi, pregătirea a început din timp.

Băiat: „Având în vedere cei 4 ani în care a trebuit să facem mate una într-una, putem să spunem vreo 4 ani pregătire."

Fată: „Mi-aș dori să urmez mai departe o carieră în IT. Știam că este o miză destul de mare și mi-am dorită și să-mi testez cunoștințele”.

Emoțiile au fost la fel de intense pentru părinți.

Bărbat: „În ore am investit săptămânal. Din clasa a 11 am început. În general, o ședință este 100-150 de lei. Trebuie de investit în viitorul tinerilor."

Și actualii studenți au vrut să fie alături de viitorii lor colegi.

Cei care au reușit să obțină minim nota 8 au intrat deja la facultate, iar bucuria lor a atins cote maxime.

Elev: „Am venit cu niște colegi. Toți am intrat”.

﻿Vlad Mureșan, decanul Facultății de Automatică și Calculatoare: „Ne aflăm la a 20-a ediție. Au oportuitatea să se pregătească din timp pentru testul de admitere, să se obișnuiască cu rigorile susținerii unui examen”.

Sesiunea de admitere din acest an va începe în luna iulie. Cei care au fost deja admiși la facultate, trebuie să obțină minim nota 8 la matematică, la examenul de bacalaureat.