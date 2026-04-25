"Am semnat aseară demisiile miniştrilor social-democraţi şi propunerile de miniştri interimari, transmise de către Guvern", a anunţat şeful statului, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Aceste propuneri au venit joi seara. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete. În drum spre avion o să fac o mică verificare şi dacă totul e în regulă, le voi semna", a afirmat, vineri, şeful statului, în conferinţa de presă de la finalul Consiliului European informal.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Executivul condus de preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Lista miniștrilor interimari

Premierul a anunţat numele membrilor Cabinetului care vor prelua ministerele de la care au demisionat social-democraţii, menţionând că le trimite preşedintelui Nicuşor Dan.

Aceştia sunt:

* Ministerul Muncii - Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

* Ministerul Sănătăţii - Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării

* Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR), vicepremier

* Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne

* Ministerul Energiei - Ilie Bolojan, premier

* Ministerul Transporturilor - Radu Miruţă (USR), ministrul Apărării şi vicepremier

* Vicepremier pe postul care a fost deţinut de Marian Neacşu - Oana Gheorghiu, vicepremier.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat luni, la Cotroceni, pe liderii partidelor pro-europene, pentru o discuţie despre programele SAFE şi PNRR, a anunţat şeful statului sâmbătă dimineaţă.

Invitaţia vine după ce şeful statului a semnat demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de interimari din Guvern.

"Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene şi pe liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, pentru a avea o discuţie tehnică şi aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE şi PNRR", a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.