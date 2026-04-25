Washingtonul susține că Iranul a cerut o întrevedere față în față, însă Corpul Gardienilor Revoluției transmite că nu vor avea loc negocieri directe între Statele Unite și Iran.

Jurnaliștii de peste Ocean scriu că sâmbătă delegațiile celor două state vor avea separat întrevederi cu oficiali pakistanezi.

Iar duminică, dacă discuțiile merg bine, ar putea avea loc o întâlnire între iranieni și americani.

Ministrul iranian de Externe a ajuns vineri seară la Islamabad. Va discuta cu oficialii pakistanezi despre posibilitatea reluării negocierilor cu Statele Unite.

Nic Robertson, corespondent CNN: ”Din ceea ce aflăm de la surse guvernamentale pakistaneze, după întâlnirile lui Araghchi cu oficiali pakistanezi, se așteaptă noi discuții față în față între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Iranului. Vine ministrul iranian de Externe cu o propunere concretă sau cu o listă cu propriile cerințe? Va exista un compromis? Pot Statele Unite și Iranul să revină la masa negocierilor? Deocamdată, nu este clar”.

Casa Albă a transmis că Teheranul a solicitat o întrevedere față în față cu reprezentanți ai Statelor Unite. Așa că președintele i-a trimis în Pakistan pe consilierul său de încredere, Steve Witkoff, și pe ginerele său, Jared Kushner. Amândoi au făcut parte din delegația care a purtat discuții cu iranienii, în urmă cu două săptămâni.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: ”Am observat unele progrese din partea iraniană în ultimele două zile. Iranienii vor să vorbească. Vor discuții directe, față în față, iar președintele, așa cum am spus de foarte multe ori, este întotdeauna dispus să ofere o șansă diplomației”.

Hegseth: ”Iranienii se comportă ca niște pirați”

După vizita din Pakistan, ministrul iranian de Externe are programate deplasări în Rusia, stat aliat al Iranului, și în Oman, țară care a intermediat negocieri anterioare între Washington și Teheran. Analiștii sunt de părere că la Moscova se va discuta despre rezervele de uraniu îmbogățit ale Iranului. Statele Unite cer ca acestea să fie scoase de pe pământ iranian, iar Rusia s-a oferit, în trecut, să le preia.

În acest timp, șeful Pentagonului a transmis avertismente dure cu privire la acțiunile Iranului din strâmtoarea Ormuz.

Pete Hegseth, US Defense Secretary: ”Dacă Iranul plasează mine în apă sau amenință în orice alt mod navigația comercială americană ori forțele americane, vom deschide focul pentru a distruge țintele. Fără nicio ezitare. Iranienii nu controlează nimic, ci se comportă ca niște pirați, ca niște teroriști. Minează apele și trag cu puștile în vase”.

Pete Hegseth le-a cerut europenilor să se implice în redeschiderea căii navigabile, controlată de iranieni.

Pete Hegseth: ”America și lumea liberă merită aliați capabili și loiali, care înțeleg că o alianță nu presupune doar să primești. Nu ne bazăm pe europeni, dar ei au nevoie ca strâmtoarea să fie liberă mai mult decât noi. Ar trebui să mai lase discuțiile și reuniunile simandicoase în Europa și să se urce într-o barcă”.

Presa americană scrie că oficiali militari de la Pentagon elaborează noi planuri, pentru a viza capacitățile Iranului din strâmtoarea Ormuz, în eventualitatea reluării luptelor. Potrivit CNN, un procent semnificativ din rachetele iraniene de apărare, amplasate în zona de coastă, sunt funcționale.