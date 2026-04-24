Pentru că a fost Ziua Forțelor Terestre, copiii au avut ocazia să vadă, pe propria piele, cum se antrenează „Lupii Negri”, o unitate de elită a Armatei României.

Școlari de toate vârstele au intrat, pentru scurt timp, în ritmul de antrenament al militarilor de la Batalionul 151 Infanterie Războieni, cunoscuți sub numele de „Lupii Negri”.

Andrei a terminat primul cursa cu obstacole.

Andrei Loviță: „Minunat, ușor obositor, dar pot să spun că este o experiență pe care probabil nu o să o mai trăiesc.”

Fetiță: „Mi s-a părut foarte palpitant, chiar dacă nu am câștigat cursa. A fost destul de dificil.”

Sergent Bogdan Ciochină, Batalionul 151 Infanterie Războieni: „Activitățile le facem pentru a le arăta ceea ce face un militar, cu adevărat, zi de zi. Disciplina, uniforma noastră frumoasă și spiritul nostru de camaraderie.”

Reporter: „Ce e cel mai greu în meseria pe care o faceți?”

Sergent Bogdan Ciochină, Batalionul 151 Infanterie Războieni: „Când plecăm acasă, ne pare rău să ne despărțim de locul de muncă.”