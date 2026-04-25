Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar sâmbătă dimineață pe mai multe străzi din municipiul Galați, după ce fragmente dintr-o dronă militară rusească s-au prăbușit în noaptea de vineri spre sâmbătă peste o gospodărie din oraș. Măsura a fost luată la solicitarea ISU și afectează aproximativ 555 de clienți, precizează compania de gaze.

”Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din localitatea Galați, județul Galați:

În urma prăbușirii unei drone în curtea unui imobil amplasat pe strada Sulfinei, din localitatea Galați, județul Galați, la solicitarea reprezentanților ISU, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 24 aprilie 2026, începând cu ora 07:45.

În urma acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectați cca. 555 clienți casnici și non-casnici situați pe străzile Arcașilor, Zimbrului, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, Aleea Meteo, Dănăilă Negoiță, Sulfinei, Răchitei, Privighetorii, Zambilei, Tufănelelor, Graurului, Pescărușului, Egretei, Malul Brateș, Libelului, Dropiei și Căprioarei, din localitatea Galați, județul Galați.

Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face după ce reprezentanții ISU și ai unităților de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbușirea dronei”, a anunțat Distrigaz Sud, într-un comunicat transmis pe adresa Știrilor ProTV.

Gălățenii care simt miros de gaze să aerisească imediat încăperea și să sune la numerele Distrigaz Sud

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere”, au mai comunicat reprezentanții Distrigaz Sud.

Forţele ruse au reluat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacurile cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice au fost ridicate în aer, cu autorizare de angajare a dronelor, iar în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi au fost semnalate fragmente de dronă căzute, care au afectat o anexă de gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit comunicatului de presă al MApN, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

MApN: ”Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse”

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din localităţile Grindu şi Isaccea, din judeţul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

"Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloţii au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ţinte până în zona localităţii Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii", menţionează sursa citată.

Totodată, locuitorii din municipiul Galaţi au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

"Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN", relatează comunicatul MApN.

De asemenea, "Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre".

"Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional", se mai afirmă în comunicatul menţionat.