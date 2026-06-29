Summitul NATO de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenţia aliaţilor la cel mai înalt nivel a situaţiei complicate din regiunea Mării Negre şi a consecinţelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional şi asupra României, prin incidente precum cele cu drone, arată un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale transmis luni, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

"Vom solicita ca NATO să continue să trateze cu maximă atenţie aceste ameninţări, prin asigurarea unei posturi de descurajare şi apărare puternice şi a unei prezenţe militare corespunzătoare în zonă şi pe teritoriul României", transmite sursa citată.

Pentru România, se menţionează în comunicat, mizele reuniunii sunt clare şi ţin inclusiv de reconfirmarea şi consolidarea profilului ţării noastre de aliat de încredere al NATO care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică.

"Din această perspectivă, Summitul reprezintă un prilej pentru a prezenta progresele României în îndeplinirea angajamentelor financiare asumate la Haga, precum şi în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin valorificarea adecvată a iniţiativelor pentru industria de apărare, derulate atât la nivel NATO, cât şi UE, precum şi eforturile noastre în sprijinul Ucrainei, al Republicii Moldova şi al securităţii în zona Mării Negre", punctează Administraţia Prezidenţială.

În continuarea şedinţei, membrii Consiliului au analizat şi aprobat forţele armate ale României care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027.

Astfel, Armata României va asigura, pentru forţele şi mijloacele care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027, un efectiv de 5.358 de militari şi civili. Dintre aceştia, 2.786 vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului, 1.801 militari se vor afla în aşteptare, pe teritoriul naţional, cu posibilitatea de a fi dislocaţi la ordin, iar 771 de militari vor fi în cadrul forţelor propuse pentru misiuni şi operaţii posibil a fi asumate.

Ministerul Afacerilor Interne va putea participa anul următor la misiuni şi operaţii cu un efectiv de 2.604 militari şi poliţişti, dintre care 39 vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, iar 2.565 de militari se vor afla în aşteptare, pe teritoriul naţional, cu posibilitatea de a fi dislocaţi la ordin.

Totodată, Ministerul Apărării Naţionale a solicitat suplimentarea contribuţiei la Mine Countermeasures Black Sea Task Group (MCM BLACK SEA), o iniţiativă strategică vitală pentru garantarea libertăţii de navigaţie şi securităţii economice şi militare din Marea Neagră, în vederea asigurării comenzii pentru aceasta în 2027.

Constituirea MCM BLACK SEA, în ianuarie 2024, de către România, Turcia şi Bulgaria, "reprezintă o premieră în istoria recentă a securităţii Mării Negre şi un proiect de importanţă strategică pentru ţara noastră, menit să menţină siguranţa traficului maritim în Marea Neagră, inclusiv protecţia infrastructurii submarine critice, prin extinderea funcţiilor operaţiei de deminare maritimă MCM BLACK SEA", mai arată Administraţia Prezidenţială.