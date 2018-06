Concert de jazz lângă groapa de gunoi Pata Rât. Încasările, donate

Muzica de jazz a răsunat marţi seara într-un cartier mărginaș al Clujului, lângă groapa de gunoi de la Pata Rât.

Acolo, 1500 de suflete îşi duc traiul, în condiții grele, în locuinţe improvizate, la marginea speranțelor.

Este pentru al doilea an la rând când organizatorii festivalului "Jazz în The Park" vor să îi ajute pe cei de aici să se integreze în societate. Anul trecut, o parte dintre încasări au fost donate în sprijinul acestor sărmani.

Scenă a fost amenajata de organizatorii festivalului în apropierea rampei de gunoi, care se afla la doar 5 kilometri de Cluj-Napoca.

Zeci de localnici din Pata Rât, dar şi turişti veniţi la festivalul Jazz în The Park s-au bucurat împreună de muzică live. Primii invitaţi care au urcat pe scenă au fost artişti din comunitate.

Citește și Nume sonore vin la București, la seria de concerte Jazz Nouveau 2018

Mai apoi atmosferă a fost acompaniata de magicianul ţambalului, Marius Mihalache şi trupă să, dar şi de băieţii de la Jazzy Bit.

Teodor Pop, trupa JazzyBit: “E foarte important ca şi comunitatea de aici să aibă parte de muzică bună".

La eveniment au participat şi turişti străini.

Turist german: "Am fost şi anul trecut. E foarte interesant să vezi altă parte a Clujului şi oamenii care locuiesc aici . Probabil că nu au nici apă, energie electrică, deci e greu"

Turist: "Ar trebui duse mai departe programele de incluziune să se închidă Pata Rât definitiv şi oamenii de aici să fie mutaţi în alte locuri cu condiţii mai bune de trăi".

Problema de la Pata Rât datează de zeci de ani, iar autorităţile locale ar fi trebuit deja să închidă groapa de gunoi şi să mute oamenii de acolo. Însă cum acest lucru nu s-a întâmplat, ONG-urile sunt cele care lupte ca locuitorii de acolo să fie integraţi în societate.

Localnic Pata Rât: "Ne bucurăm că este aşa lume mare şi atmosferă frumoasă. Noi locuim într-o cameră de 16mp, suntem familii cu 8 copii, 10 copii, 12. Este greu".

Localnic Pata Rât: "Mă bucur tare pentru aceasta initivativa, e foarte bună, aşa se demonstrează că se vrea o schimbare, să socializeze cu romii din Pata Rât ca în fond şi la urma urmei şi ei sunt oameni".

Organizatorii Jazz în The Park au strâns şi fonduri anul trecut pentru a-i ajuta pe sărmanii de la groapa de gunoi. Anul acesta, organizatorii spera să-i coopteze şi pe specatori în campania lor.

Corina Brandusan, PR Jazz în the Park: "Scopul nostru este să tragem un semnal de alarmă, astfel încât să găsim împreună soluţii. Anul trecut s-au strâns 13.500 de euro. Am oferit burse sportive pentru copii care sunt aici, am organizat evenimente educative pentru ei, am amenajat şi un loc de joacă pentru ei".

În total, anul acesta la Jazz în The Park vor fi peste 100 de concerte cu artişti din 15 ţări de pe trei continente.