Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, oamenii legii au fost alertați miercuri după-amiaza, transmite news.ro.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au fost sesizaţi, în data de 2 septembrie a.c. în jurul orei 16.40, cu privire la producerea unui eveniment în comuna Băiţa, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 58 de ani, şi-ar fi pierdut viaţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că, în timp ce se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, un tractor s-ar fi răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj. Din nefericire, la faţa locului a fost constatat decesul persoanei în cauză”, a transmis IPJ Hunedoara.

Damian Diniș se afla de mai mulți ani la conducerea administrației locale din comuna Băița.