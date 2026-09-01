Totul s-a întâmplat în comuna Vama, din județul Satu Mare. Proiectilul a fost găsit pe un șantier unde se fac lucrări pentru reabilitarea trotuarelor. Muncitorii au observat printre pietrișul și nisipul adus din râul Someș un obiect metalic și, pentru că nu și-au dat seama ce este, l-au scos și l-au pus deoparte.

Șeful de șantier a fost însă cel care și-a dat seama că ar putea fi vorba despre muniție neexplodată și l-a chemat pe viceprimar. Numai că, în loc să aștepte echipa de specialiști, bărbatul în vârstă de 64 de ani a luat proiectilul și a plecat cu el pe scuter, direct la postul de poliție.

Polițistul și-ar fi dat seama imediat cât de periculos este obiectul și a fost chemată imediat acolo o echipă de pirotehniștii, care au ridicat proiectilul în siguranță. Specialiștii au stabilit că era un obuz exploziv de 75 de milimetri, cu încărcătură.

Acum, viceprimarul s-a ales cu dosar penal pentru că a manipulat și transportat muniția, deși astfel de obiecte nu trebuie atinse sau mutate și este cercetat pentru nerespectarea regimului materiilor explozive.

Autoritățile spun că, în asemenea situații, oamenii trebuie să se îndepărteze și să sune imediat la 112.