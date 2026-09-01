Eugen Doga, cu șase degete la o mână și patru la cealaltă pe un banner din Chișinău. Primăria recunoaște „greșeala”

Motivul: imaginea artistului a fost realizată cu mai multe erori, acesta apărând cu șase degete la o mână și doar patru la cealaltă. Internauții au ironizat situația, iar autoritățile municipale au recunoscut public „greșeala” și au anunțat că materialul va fi corectat, scrie ProTV Chișinău .

Într-un mesaj publicat astăzi, autoritățile recunosc „greșeala”, însă încearcă să mute atenția de la imaginea controversată la investiția în Centrul de Cultură „Eugen Doga”.

Primăria Chișinău a venit cu o explicație, punând accent pe proiectul de restaurare a clădirii istorice și pe intenția de a informa locuitorii despre lucrările care urmează să fie realizate.

„Greșeala admisă va fi corectată, iar Direcția Cultură, împreună cu Primăria Chișinău, a dorit doar să informeze transparent despre începerea lucrărilor mult așteptate de toți locuitorii”, se arată în reacția Primăriei.

Potrivit municipalității, valoarea investiției este de 18,985 milioane de lei, iar lucrările ar urma să dureze 35 de luni.

„Nu ne dorim ca acest subiect să fie politizat”

Clădirea istorică de pe strada Veronica Micle 5 urmează să fie restaurată și reabilitată, pentru a-i reda valoarea arhitecturală și a o adapta pentru activități culturale, inclusiv evenimente dedicate operei lui Eugen Doga.

„Acesta este, de fapt, scopul prioritar, având în vedere că această clădire istorică se afla într-o stare avansată de degradare, după ani în care a fost lăsată de izbeliște. Chemăm societatea la înțelegere și nu ne dorim ca acest subiect să fie politizat. Scopul comun, nobil, este realizarea acestui proiect”.