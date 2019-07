Comoara ascunsă în debaralele românilor. Valorează în total 800 de milioane de euro

Casele românilor sunt pline de lucruri pe care nu le folosesc, dar nici nu se îndură să renunţe la ele. 8 din 10 persoane păstrează în locuinţă obiecte care adună praf.

Sunt de la telefoane mobile şi calculatoare perfect funcţionale, până la frigidere şi scule de construcţii. Dacă le-ar vinde, în schimbul lor ar primi peste 800 de milioane de euro.

DJ în Bistriţa, Radu Mihalca are beciul casei plin de lucruri de care nu se poate despărţi. Bărbatul a investit câteva mii de lei în unelte şi scule pentru construit, dar nu toate i-au şi fost de folos.

Radu Mihalca: „Uite, scula am luat-o săptămâna trecută. Mai am una, dar am luat-o să o am de rezervă."

Şi una dintre camere o are doldora cu obiecte. Majoritatea sunt în stare bună de funcţionare, pe care, dacă le-ar vinde, ar lua bani frumoşi.

Radu Mihalca: „Aici îmi ţin sculele pentru muzică, n-am în altă parte unde să le pun. Valoarea lor este mare, vreo 30.000 de lei. Nu mă pot despărţi de ele."

Potrivit unui studiu realizat de OLX, 80 la sută dintre români păstrează în locuinţă lucrurile de care nu mai au nevoie. Valoarea acestor obiecte, care încă funcţionează, ar fi de 820 de milioane de euro.

Mai bine de jumătate dintre lucrurile care stau şi se prăfuiesc în gospodării sunt electronice mici. Cele mai multe, telefoane mobile. Urmate de electronicele mari - în proporţie de 30% - electrocasnicele de toate tipurile, iar pe ultimul loc în clasament sunt jucăriile.

Mamă: „Am lucruri de la hăinuțe, jucării, am aici un scaun de masă, un cărucior. Nu îmi vine să le dau, deşi până la urmă voi fi nevoită, că nu mai am unde şi ce să fac cu ele. Le-am strâns pentru că e ceva sentimental."

În medie, spun autorii studiului, românii depozitează câte cinci produse inutile în fiecare gospodărie. Telefoanele mobile, sistemele PC şi monitoarele, frigiderele şi uscătoarele de păr sunt în top.

Sociologii susţin că ajungem să deţinem atât de multe lucuri pe care nu le folosim pentru că, deseori, cumpărăm şi ce nu avem neapărat nevoie.

Ioan Hosu, sociolog: „Această practică a consumului excesiv nu ţine de o nevoie reală, ci de a demonstra unora sau altora că avem un statut social peste ceilalţi. Ştim foarte bine că ceea ce cumpărăm - fie alimente, fie produse - le subutilizăm."

27 la sută dintre oameni le ţin pe principiul că „nu ştii niciodată când ai nevoie de ele" şi doar 36 la sută sunt dispuşi să le vândă ori să le dea la schimb.

Aceasta gândire, susţin economiştii, este total greşită. Cu cât un obiect se învecheşte, scad şansele care el să fie valorificat şi, în cele din urmă, va ajunge la gunoi. În plus, nici nu suntem obişnuiţi să reciclam.

Liviu Deceanu, lector universitar la Facultatea de Științe Economice din Cluj: „E o chestie de educaţie financiară şi ecologică sau de comoditate. E mai greu să îl predau într-o anumită locaţie unde să fie reciclat sau să îl valorific prin vânzare online.”

Cei mai mulţi dintre români ţin lucrurile pe care nu le mai folosesc în debara şi doar 30 la sută aleg un spaţiu extern, cum ar fi o boxă ori un şopron.

Românii din zona Bucureşti - Iflov sunt cei mai strângători, iar la polul opus se află cei din sud-vestul Olteniei. Studiul OLX a fost făcut în 900 de localităţi, iar la el au participat peste 7.000 de respondenţi.

