Românii, campioni la scumpiri în UE. Inflația este dublă faţă de media Europei

Jumătatea anului ne prinde din nou campionii scumpirilor în Uniunea Europeană.

Am întrecut tot plutonul de 27 de state la capitolul inflaţie, la o distanţă mai mult decât dublă faţă de media Europei. În plus, fenomenul durează deja de un an, timp în care România a cunoscut cea mai mare creştere succesivă de preţuri din ultimii 7 ani.

Nicio vorbă dinspre autorităţi despre acest capitol care afectează toate bugetele din România - scumpirile. Iată datele Eurostat. Arată clar că România s-a desprins de plutonul statelor vecine în primăvara anului trecut şi preţurile de la noi au decolat.

Potrivit ratelor inflaţiei anuale, adică preţurile comparate lunar cu luna corespondentă din anul trecut, media Uniunii este constantă, acum e la 1,6%, după ce au fost câteva vârfuri de peste 2 anul trecut în toamnă.

Noi suntem constanţi - dacă am crescut am rămas aici la 4%. Vecinii bulgari şi maghiari au şi ei creşteri, dar mai mici.

Citește și O companie aeriană a dezvăluit cele mai sigure locuri din avion. De ce a șters mesajul

Interesant e momentul în care inflaţia a început să urce, coincide cu cel al creşterilor forţate de salarii - cel minim mai ales, dar şi cele din sectorul public. Patronii au fost nevoiţi să crească probabil preţurile ca să-şi poată plăti oamenii.

Institutul nostru de Statistică a publicat scumpirile din mai anul acesta, faţă de mai anul trecut. Cele mai mari au fost la cartofi 83% creştere - aproape o dublare a preţului de la un an la altul. Alte legume, plus 30% şi aici serviciile poştale şi de curierat cu peste 28%.

Să ne uităm şi la utilităţi, pentru că aceste tarife influenţează toată producţia din România. Benzina şi motorina au 5% în plus, gazele 6,2. S-a scumpit şi apa cu salubritatea la un loc.

Cea mai mare creştere a avut-o telefonia - abonamentele majorate în primăvara după celebra Ordonanţa 114 care suprataxa companiile de telecomunicaţii. La fel s-a întâmplat şi la cablu. În concluzie, anul acesta, concediile românilor vor fi mai scumpe ca anul trecut.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!