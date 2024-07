„Primeam telefoane de la el pentru a ne întâlni la cafenele”. Mărturii dureroase de la tinerele care îl acuză pe Alfred Bulai

La SNSPA comisia de etică începe joi ancheta și ar putea verifica și cazul lui Marius Pieleanu, coleg cu Bulai. Mai multe tinere l-au acuzat în spațiul public de comportament asemănător.

„Eram de fapt atât de ușurată că am scăpat din camera aia infectă așa "ușor", adică fără sex. Și nu spui nimănui pentru că tu de fapt vrei să uiți, nu vrei să afle și mama și tata și bunica și colegii și toată facultatea, îh…, ce fraieră ești tu. Exact așa funcționează abuzul, la orice vârstă și în orice instituție.”

Este mărturia dureroasă a Cătălinei Tăbăcaru, fosta elevă a profesorului Alfred Bulai. Deşi au trecut 20 de ani de atunci, poveştile spuse ea sunt aceleaşi.

Cătălina Tăbăcaru: „Am fost în practică de specialitate la finalul primului an, unde nu s-a întâmplat nimic. Am fost şi în anul doi, unde da, am ajuns în acea postură umilitoare, dezbrăcată şi am tăcut pentru următorii 20 de ani, pentru că mi s-a părut că m-am pus singură într o poziţie ingrată, penibilă şi că este vina mea.”

Acum şi alte tinere îşi fac curaj şi spun în scris prin ce au trecut.

„Primeam telefoane de la el pentru a ne întâlni la cafenele să îmi dea feedback despre evoluția mea educațională, în care nu vorbeam despre parcursul educațional, ci despre sexualitate, cum trebuie să fie femeia.”

„Pentru cursul opțional din anul 3, Bulai ne-a împărțit de mai multe ori chestionare. (...) Existau întrebări de genul: dacă ne plac bărbații mai în vârstă, cât de dominante suntem.”

„Profesorul Bulai a început să facă tot mai des comentarii față de colegii mei (...) că aș fi o „partidă bună”, să facă glumițe constant despre cum m-aș potrivi cu X și cu Y(..) Într-o noapte am fost puși să facem un joculeț prin care, toți cei prezenți, (fără a se exclude) să spună cu cine ar face sex din acel grup, el începând jocul prin a spune foarte deschis că ar face cu mine.”

Între timp, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, unde a predat sociologie Alfred Bulai, comisia de etică urmează să ancheteze cazul lui.

Zeci de profesori de la Facultatea de Științe Politice au cerut demisia profesorului Alfred Bulai.

Rectorul universităţii, Remus Pricopie, nu a dat nicio declaraţie despre acest scandal. Am primit lămuriri de la decanul facultăţii de ştiinţe politice, Cristian Pârvulescu.

Cristian Pârvulescu: „Pot să vă spun că ieri a venit şi o sesizare din partea fostelor studente, care au relatat situaţia şi în acest moment comisia de etică îşi poate începe activitatea.”

Între timp, în spațiul public au apărut acuzații de hărțuire sexuală și la adresa lui Marius Pieleanu, conferenţiar universitar şi coleg cu Alfred Bulai.

O fostă studentă a povestit cum Pieleanu i-ar fi făcut avansuri și riscă să nu intre în licenţă din cauza lui. I-ar fi mărturisit unei profesoare drama prin care trece, dar aceasta ar fi sfătuit-o să rezolve problema de una singură. Mesajul a fost un răspuns la postarea profesoarei - care a scris că nu ştia de practicile profesorilor din facultate, făcând referire la cazul Bulai. În final, profesoara respectivă a şters cu totul postarea.

Marius Pieleanu este membru al Asociaţiei Sociologilor din România din 1990 și profesor de sociologie la SNSPA. El deține și Grupul AVANGARDE - companie care se ocupa cu realizarea sondajelor de opinie publică.

Marius Pieleanu nu a răspuns solicitării Ştirilor PRO TV pentru a oferi un punct de vedere.

Decanul Facultăţii de Știinţe Politice, Cristian Pârvulescu: „Dacă mă întrebaţi dacă există o procedură împotriva domnului Pieleanu vă pot spune că nu, nu există o procedură începută pentru că nu există o sesizare, dar cred că în momentul în care se va întruni comisia de etică va lua în considerare absolut toate consecinţele cazului pentru deja suntem în plin „me too”, varianta academică română şi toate aceste lucruri au legătură cu etica academică.”

Între timp, a reacţionat și Ministerul Educaţiei.

Abia după trei zile de la dezvăluirile care au zguduit lumea academică, Ministerul Educației a ieşit în spaţiul public cu o declarație. Într-un comunicat de presă, Ligia Deca cere ca astfel de abateri să fie sancționate și precizează că în noua lege a învățământului universitar au fost prevăzute definiții clare pentru actele de hărțuire sexuală și violență psihologică. Însă fără o altă implicare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: