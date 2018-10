Comisarul european pentru Uniunea Securităţii: Statele UE luptă în prima linie

MAI

Statele membre ale Uniunii Europene se confruntă cu ameninţări la adresa securităţii, autorităţile fiind nevoite să lupte cu aceste provocări, a declarat, luni, comisarul european pentru Uniunea Securităţii, Julian King, aflat la Bucureşti.

La rândul său, ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus că anul viitor va fi înfiinţat la Bucureşti un consiliu informal pentru toţi miniştrii de interne şi de justiţie din UE şi a subliniat că programul de preşedinţie al ţării noastre se va axa pe convergenţă, securitate, valori comune şi Europa, ca actor global, relatează news.ro.

"Ne confruntăm cu provocări la adresa securităţii în ceea ce priveşte terorismul, crima organizată, infracţiunile grave, iar asta se întâmplă în toată Europa. Împotriva acestor ameninţări, statele membre luptă în prima linie, dar putem face toţi mai multe, la nivel colectiv, pentru a lupta împotriva acestor ameninţări. Pe măsură ce acţionăm pentru soluţionarea acestor probleme, preşedinţia Consiliului UE de către România va fi preluată într-un moment foarte important. După cum spunea şi preşedintele Juncker (preşedintele Comisiei Europene, n.r.), trebuie să luăm măsuri concrete pentru a consolida securitatea cibernetică. Tot preşedintele Juncker a subliniat importanţa demersurilor necesare pentru a asigura buna desfăşurare a alegerilor, inclusiv alergile parlamentare", a declarat, luni, Julian King, la Ministerul de Interne, la finalul unei întâlniri cu ministrul Carmen Dan.

El a adăugat că ştie că România ia în serios problema securităţii şi şi-a exrimat speranţa că ţara noastră va avea o preşedinţie a Consiliului European bună.

"Ştiu cât de în serios ia România această problemă a securităţii. Am vazut cu ochii mei cât de importantă este asigurarea graniţelor externe. Sunt convins că împreună vom reuşi să pregătim o preşedinţie bună împreună. (...) Una dintre metode este dezvoltarea şi adoptarea legislaţiei în acest domeniu, de combatere a radicalizării. Am lucrat cu platformele de social media şi am făcut câteva progrese, dar încă este foarte mult astfel de conţinut online", a mai spus comisarul european.

La rândul său, ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus că anul viitor va fi înfiinţat la Bucureşti un consiliu informal pentru toţi miniştrii de interne şi de justiţie din UE şi a subliniat că programul de preşedinţie al ţării noastre se va axa pe convergenţă, securitate, valori comune şi Europa, ca actor global.

"Am informat Comisia Europeană că vom avea anul viitor 19 reuniuni în Bucureşti şi în mai multe localităţi din ţară. În premieră pentru România, în luna februarie vom organiza la Bucureşti un consiliu informal de justiţie şi afaceri interne la care sunt asteptaţi toţi miniştrii de justiţie şi de interne din Uniunea Europeană. Am trecut în revistă reperele programului de preluare a preşedinţiei Consiliului UE şi l-am asigurat că acest program va avea în prim-plan cetăţeanul", a declarat Carmen Dan.

Ea a subliniat importanţa existenţei unei legislaţii bune, care să ducă la o mai bună protecţie a cetăţenilor de pericolul radicalizării.

"L-am asigurat pe comisarul european Julian King că intenţionăm să contribuim la definirea răspunsului Uniunii pentru o gamă largă de chestiuni, precum consolidarea securităţii interne a UE, funcţionarea Spaţiului Schengen, gestionarea frontierelor externe şi a tuturor provocărilor actuale. Referitor la securitatea cibernetică, suntem interesaţi de protejarea cetăţenilor în spaţiul virtual şi vom acţiona în consecinţă. Este esenţial să avem o legislaţie care să ne permită să protejăm cetăţenii de pericolul radicalizării, care este unul real şi se manifestă în special în mediul online. Avem nevoie de sprijin pentru a putea acţiona activ şi constructiv", a explicat ministrul de Interne.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer