Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA

Stiri externe
10-12-2025 | 09:33
Bryce Tate

Un adolescent american de 15 ani avea o „zi perfect normală” înainte să primească un mesaj text prin care se încerca extorcarea sa, ceea ce l-a determinat să se sinucidă.

autor
Stirileprotv

Bryce Tate, din West Virginia, s-a întors acasă de la sală pe 6 noiembrie și a înfulecat o farfurie cu tacos pe care mama lui i-o pregătise. A ieșit afară să joace baschet și a primit un mesaj de la un număr necunoscut. Trei ore mai târziu a fost găsit mort în casă, transmite New York Post.

„Ei spun că este sinucidere, dar în viziunea mea este 100% crimă”, a declarat tatăl lui Bryce, Adam Tate, pentru publicație.

Bryce a fost cea mai recentă victimă a unei scheme vicioase de extorcare sexuală (sextortion), a spus tatăl său, una care vizează băieții adolescenți, o tactică despre care poliția avertizează că este tot mai des folosită.

Escrocii online scanează profilurile publice de pe rețelele de socializare pentru a afla informații despre un adolescent, apoi se dau drept un coleg care flirtează.

„Au pretins că sunt o fată de 17 ani din zonă. Știau la ce sală de sport mergea, cunoșteau câțiva dintre cei mai buni prieteni ai lui și le-au menționat numele. Știau că juca baschet pentru Liceul Nitro. I-au câștigat încrederea până la punctul în care el a crezut că era într-adevăr cineva din această zonă”, a spus tatăl băiatului.

Într-o altă întorsătură tulburătoare, fotografiile pe care Bryce le-a primit nu erau generate de inteligența artificială, ci cel mai probabil erau cu o fată reală care era o altă victimă, potrivit informațiilor deținute de New York Post.

Escrocii cer apoi fotografii indecente la schimb și, odată ce le au, extorchează victima cerând bani sub amenințarea că vor arăta pozele familiei și prietenilor.

Pentru Bryce, suma respectivă era de 500 de dolari.

„Fiul meu avea 30 de dolari, iar el le-a spus: 'Domnule, vă dau și ultimii mei 30 de dolari.' Iar acești lași nu i-au acceptat,” a povestit domnul Tate.

Dacă victima nu are banii necesari pe care să-i trimită prin metode de nereperat, cum ar fi carduri cadou, criptomonede sau aplicații precum Cash App sau Venmo, extorcatorii amenință cu violența sau încurajează direct victima să se sinucidă „pentru că viața ta s-a terminat deja”.

În ultimele 20 de minute din viața lui Bryce, i-au fost trimise 120 de mesaje, o tactică menită să-i țină pe adolescenți implicați frenetic – creând o „viziune tunel în care nu poți lăsa telefonul jos.”

Sursa: Daily Mail

Dată publicare: 10-12-2025 09:33

