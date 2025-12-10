Zi liberă de la muncă, plătită, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Legea, adoptată de Senat

10-12-2025 | 09:20
endometrioză

Senatul a aprobat luni, în plen, cu 77 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și 4 abțineri, un proiect de lege care oferă femeilor diagnosticate cu endometrioză o zi liberă plătită, la cerere.

Aura Trif

Iniţiativa legislativă vizează „acordarea unei zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical.

Propunerea legislativă care completează în acest sens Legea nr.53/2003 - Codul Muncii a fost adoptată cu 77 voturi 'pentru', 34 'contra' şi 4 abţineri.

În comisie, a fost admis un amendament care prevede că ”salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, in baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie”.

Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă şi se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parţială a cheltuielilor aferente din bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Proiectul de lege a fost semnat de parlamentari de la AUR, POT, PSD şi neafiliaţi.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

Ce este endometrioza

Endometrioza apare atunci când celule similare cu cele din mucoasa uterină cresc în alte părţi ale corpului. Cu toate acestea, există foarte puţine cercetări cu privire la cauzele bolii sau la modul de tratare a acesteia - în afara intervenţiilor chirurgicale, care sunt adesea doar o soluţie pe termen scurt, sau a gestionării simptomelor prin contraceptive hormonale, cum ar fi pilula, pe care multe femei nu le plac din cauza efectelor secundare.

Endometrioza cauzează în principal dureri în zona pelviană, care se agravează adesea în timpul menstruaţiei, dar multe persoane care suferă de această afecţiune raportează dureri sciatice, iar altele se confruntă cu dureri mamare sau dureri articulare asemănătoare gripei care afectează întregul corp.

Ţesutul endometriozei, asemănător unui uter, este capabil să crească noi celule nervoase - celulele care transmit senzaţiile de durere - şi să facă celulele nervoase existente mai active. Semnalele de durere pe care acesta le trimite către creier sunt amplificate şi mai mult de inflamaţie - o reacţie exagerată a sistemului imunitar. Experţii cred că această inflamaţie ar putea fi combătută prin modificări ale regimului alimentar.

Un studiu a arătat că aproape 40% dintre respondenţi au raportat o reducere a durerii cauzate de endometrioză după ce au eliminat alimentele procesate, cum ar fi mâncărurile gata preparate, îngheţata şi dulciurile, despre care se ştie că modifică bacteriile intestinale.

Aproape o treime dintre femei au declarat că durerea lor s-a ameliorat după ce au renunţat la usturoi şi ceapă, ceea ce ar putea ameliora aşa-numita „burtă endometrială” - balonarea inconfortabilă pe care o pot resimţi bolnavii.

În medie, femeile au nevoie de aproape şapte ani pentru a primi un diagnostic de endometrioză, din cauza lipsei de informare cu privire la această boală, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-12-2025 09:12

