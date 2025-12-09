Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei

Oamenii organizau petreceri pe apă și în antichitate: o barcă de agrement egipteană antică, ce corespunde descrierii istoricul grec Strabo din secolul I, a fost descoperită în largul coastelor Alexandriei.

Potrivit Euronews, care citează The Guardian, nava, datând din prima jumătate a secolului I d.Hr., avea 35 de metri lungime și era proiectată să transporte un pavilion central cu o cabină luxos amenajată.

Cu templele, palatele și farul Pharos înalt de 130 de metri (una dintre cele șapte minuni ale lumii antice), Alexandria a fost odată unul dintre cele mai magnifice orașe ale antichității.

„Barca de petrecere” a fost găsită în largul insulei Antirhodos, acum scufundată, care odinioară făcea parte din Portus Magnus (marele port) al Alexandriei.

Geograful, istoricul și filosoful grec Strabo a vizitat orașul egiptean în jurul anilor 29-25 î.Hr. și a scris despre astfel de bărci: „Aceste nave sunt luxos amenajate și sunt folosite de curtea regală pentru excursii; la fel și de mulțimile de petrecăreți care pleacă din Alexandria peste canal către festivalurile publice. Atât ziua, cât și noaptea, bărcile sunt pline de oameni care cântă la flaut și dansează fără inhibiții și cu mare abandon.”

Până acum nu fusese găsită nicio barcă din această epocă

Săpăturile au fost efectuate de Institutul European de Arheologie Subacvatică (IEASM) sub conducerea lui Franck Goddio, profesor invitat de arheologie maritimă la Universitatea din Oxford.

Goddio a declarat pentru The Guardian: „Este extraordinar de emoționant, deoarece, pentru prima dată, o astfel de barcă a fost descoperită în Egipt. Aceste bărci sunt menționate de diverși autori antici, de exemplu Strabo, și apar și în iconografie [...]. Dar până acum nu a fost găsită niciodată o barcă reală.”

El a adăugat că era o barcă excepțional de mare, după cum se poate vedea din grinzile de lemn bine conservate, care au o lățime de aproximativ șapte metri. Probabil că era nevoie de mai mult de 20 de vâslași.

Descoperirea se afla la doar șapte metri sub suprafața apei și la 1,5 metri sub sedimente.

O altă teorie, întâmplător, este că barca ar fi putut fi o barcă sacră aparținând unui templu al zeiței egiptene Isis. Potrivit lui Goddio, ar fi putut face parte dintr-o „ceremonie maritimă în onoarea zeiței”.

Cercetarea epavei se află încă într-un stadiu incipient. Ea ar putea oferi noi perspective asupra „vieții, religiei, luxului și plăcerilor de pe căile navigabile ale Egiptului roman timpuriu”, a adăugat cercetătorul. Alte indicii ar putea apărea în curând din graffiti-urile grecești găsite pe barcă, care nu au fost încă descifrate.

Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu

Sursa: Euronews

