După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

Stiri Politice
09-12-2025 | 19:35
PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Și imediat după ședința de partid în care a fost luată această decizie, șeful PSD s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Tot marți, social-democrați au găsit și motivul pentru care au pierdut primăria Capitalei: Daniel Băluță a fost prea cuminte în campania electorală.

Sorin Grindeanu a vorbit a șasea oară despre ieșirea de la Guvernare. Social-democratii par deciși să-și testeze partenerii de guvernare până la finalul lui ianuarie când vor decide dacă mai rămân sau nu în coaliție.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Această perioadă cuprinde tot ce ține de agenda publică și deciziile care vor fi luate de guvern, de buget, de cum se ține cont de propunerile noastre. La finalul acestei perioade, noi vom decide, fiind și șase luni, șapte luni de la guvernare, dacă mai continuăm sau nu în interiorul acestei coaliții sau trecem în opoziție”.

Totuși liderul PSD spune că nu este vorba despre o formă de șantaj.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Pentru că vreau să am în bugetul de anul viitor, să continui investițiile naționale și locale, ăstă e șantaj? Niciodată n-am amenințat nejustificat. Niciodată aceste lucruri nu au fost neargumentate”.

Explicațiile șefilor din PSD pentru eșecul din alegerile de la Capitală

În ședința din Kiseleff s-a aflat și cauza rezultatului sub așteptări de la alegerile din București.

Corespondent Știrile ProTV: „Mai marii PSD spun că lipsa mesajului politic e motivul care a dus la decăderea lui Daniel Băluță. Candidatul partidului a avut de pierdut pentru că a fost cuminte și nu și-a atacat adversarii. Dacă ar fi făcut-o, ar fi depășit-o pe Anca Alexandrescu, care a terminat pe locul doi”.

Daniel Băluță n-a participat la ședință. A anunțat că este obosit după campania electorală.

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD: „N-am pierdut nimic, n-am câștigat nimic”.

De la partid, Sorin Grindeanu a plecat direct la Palatul Victoria pentru o discuție fulger cu premierul Ilie Bolojan. PSD cere demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

La scurt timp, Diana Buzoianu a reacționat pe Facebook: „Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva”.

Și președintele Nicușor Dan a intervenit de la Paris.

Nicușor Dan, președintele României: „În momentul acesta, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care un ministru să trebuiască să plece”.

Ilie Bolojan nu a decis dacă o va înlocui sau nu pe Buzoianu, dar i-ar fi spus lui Sorin Grindeanu că va analiza situația.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Sursa: Pro TV

Etichete: sorin grindeanu, coalitie, ilie bolojan, daniel baluta, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 09-12-2025 19:34

